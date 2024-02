Com Felipe Jonatan, Santos treina na Vila Belmiro de olho no Novorizontino

O Santos realizou neste sábado o último treino antes de enfrentar o Novorizontino neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A atividade foi fechada, mas, conforme as imagens divulgadas pela Santos TV, Felipe Jonathan poderá retornar ao time titular.

O jogador, que vinha reclamando de dores no tornozelo, foi reserva na vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, mas treinou normalmente neste sábado. Com isso, tem grandes chances de recuperar seu posto entre os titulares, que vinha sendo ocupado por Hayner, lateral-direito de origem.

Quem também participou dos treinos foi Dodô. O jogador não fazia parte dos planos do clube, mas acabou sendo reintegrado pela comissão técnica. A expectativa é que ganhe algumas oportunidades neste final de primeira fase, já que o Santos está garantido nas quartas de final.

Para o jogo com o Novorizontino, a principal dúvida é no ataque. Após marcar contra o São Paulo, Morelos pode iniciar neste domingo. Caso sua entrada seja confirmada, Pedrinho e Willian Bigode disputaria posição no setor ofensivo do Santos, que já conta com Guilherme.

A expectativa é que o Santos entre em campo com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Otero; Pedrinho (Willian Bigode), Guilherme e Morelos.

Principal destaque do time neste início de ano, o meia Giuliano está em fase final de tratamento de sua lesão e deve voltar aos treinos já na próxima semana. Cazares, por sua vez, ainda não tem uma previsão de retorno aos gramados.

O Santos é o líder do Grupo A do Paulistão, com 19 pontos e o time com a melhor campanha da competição. Em oito jogos no torneio, foram seis vitórias, um empate e apenas uma derrota.