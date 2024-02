Manchester City sai atrás, mas consegue empatar em casa diante do Chelsea

O Manchester City enfrentou o Chelsea neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, e suou para empatar o jogo em 1 a 1, em uma partida eletrizante. Resultado que o fez permanecer na terceira posição na tabela de classificação, com 53 pontos (e um jogo a menos), dois pontos atrás do vice-líder Arsenal e a quatro de distância do Liverpool, primeiro colocado. O Chelsea segue em 11º lugar.

Pep Guardiola não pôde contar com os lesionados Josko Gvardiol e Jack Grealish e deixou Bernardo Silva e John Stones no banco de reservas. Mesmo assim, o primeiro começou extremamente movimentado no estádio City of Manchester, com o time da casa montado para atacar, enquanto o Chelsea foi preparado para segurar a pressão e sair no contra-ataque. E deu certo para os visitantes.

Depois de sofrer com Haaland e companhia, que exigiram da defesa londrina nos primeiros 15 minutos, o time de Mauricio Pochettino conseguiu neutralizar as investidas do adversário e contra-atacar com perigo. Foi num lance assim, aos 41 minutos, que Sterling marcou o gol dos visitantes primeiro tempo. Nicolas Jackson fez ótima tabela pela direita e virou a bola num lançamento rasteiro. O camisa 7, ex-City, dominou, se livrou de Walker e bateu colocado, tirando de Ederson.

Na segunda etapa, o cenário foi o mesmo, com o City aumentando a pressão para empatar. Mesmo talhado ao contra-ataque, o Chelsea mostrou qualidade para criar desde a defesa. Contudo, pela insistência, o City chegou ao empate. Depois de uma blitz por todos os lados da área do Chelsea, Walker chutou forte, a bola desviou na zaga e sobrou para o camisa 16 que, na entrada da área, soltou uma bomba de canhota para igualar o marcador aos 38 minutos da etapa final. No final, o 1 a 1 não foi bom para os clubes, mas foi excelente para quem assistiu.

O gol decisivo deu a Rodri a sequência de uma estatística impressionante: chega a 56 jogos sem derrota com a camisa do Manchester City. As últimas cinco derrotas do time foram sem o volante em campo. Agora são 6 jogos onde o City não perde para o Chelsea, e dois empates nos últimos dois confrontos. E já são oito jogos nos últimos 13 onde o Manchester sai atrás no placar e consegue reverter o marcador.

O próximo compromisso do City é na próxima terça-feira (20), mas o time não pode mais roubar a liderança do Liverpool caso vença. Se vencer o Brentford, passa o Arsenal (55 pontos), chega aos 56 e fica um atrás dos Reds.

Já o próximo desafio dos Blues é a final da Copa da Liga Inglesa, diante do Liverpool, no próximo domingo (25).