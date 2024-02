Fluminense derrota Madureira, reassume a liderança e fica perto da classificação

Madureira e Fluminense abriram a nona rodada da Taça Guanabara na tarde deste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, e o time tricolor se deu melhor, vencendo por 1 a 0 com gol do artilheiro Lelê, debaixo de muito calor no Rio de Janeiro. Com um time reserva e já pensando no jogo da Recopa Sul-Americana contra a LDU, o Flu ficou muito próximo de garantir vaga nas semifinais do Estadual.

Apesar de o jogo ter sido no Maracanã, o Madureira foi o mandante da partida e começou pressionando, forçando a marcação na saída de bola do Fluminense, que ficou recuado, só conseguindo chegar ao ataque com 10 minutos de jogo. A partir daí, o Flu tomou as ações, principalmente com Douglas Costa e John Kennedy, e pressionou a meta do goleiro e capitão Mota, que fez algumas grandes defesas para manter o placar em branco no primeiro tempo. Como o técnico Fernando Diniz estava suspenso devido à expulsão contra o Vasco, o auxiliar Eduardo Barros ficou à frente da equipe tricolor.

Douglas Costa fez 1º jogo como titular. O experiente meia-atacante teve uma boa participação, com muita movimentação, principalmente pelo lado direito. Ele foi substituído aos 31 minutos do segundo tempo já sofrendo com o desgaste e com o calor. E quem entrou no lugar de Douglas Costa foi Marquinhos, que fez sua estreia pelo Fluminense. O Tricolor foi contratado por empréstimo junto ao Arsenal (ING) até o fim de 2024.

No segundo tempo, só deu Fluminense. O clube das Laranjeiras pressionou por todos os lados e, de tanto insistir, Lelê abriu o placar aos 15 minutos. Arias, que entrou no intervalo, lançou para Diogo Barbosa, que invadiu pela esquerda e cruzou rasteiro para o meio da área. Desmarcado, o artilheiro do time se projetou atrás da zaga e só precisou empurrar para as redes, marcando seu quinto gol no campeonato.

Depois disso, o Fluminense deu uma relaxada e sofreu alguns momentos de perigo do Madureira, que careceu de uma melhor qualidade técnica para concluir bem as jogadas. Com a temperatura caindo, o jogo ganhou mais ritmo e o Madureira até tentou responder, mas as finalizações não assustaram o goleiro Felipe Alves e a partida terminou em 1 a 0 para o tricolor.

Com a vitória, a equipe tricolor chega aos 21 pontos, abre três do Flamengo e reassume a liderança do campeonato, podendo garantir a classificação antecipada para a semifinal do Carioca ainda nesta rodada. Para isso acontecer, é preciso que o Boavista não vença o Flamengo, em partida que acontecerá na terça-feira, 20/02, às 21h30 (de Brasília).

Com a derrota, o Madureira fica com 10 pontos na 8ª posição e se complica na briga para terminar a Taça Guanabara entre os quatro primeiros colocados e tentar a classificação para a semifinal do Estadual. Caso Nova Iguaçu e Botafogo vençam suas partidas no domingo, o time pode ficar de fora do restante da competição.

O Fluminense tem compromisso agora pela Recopa Sul-Americana. O time embarca na segunda-feira para Quito, no Equador, onde irá enfrentar a LDU no primeiro jogo da decisão, na próxima quinta-feira. Depois, faz o clássico contra o Flamengo no domingo, 25/02, a partir das 16h, pelo Campeonato Carioca. Já o Madureira encara o Bangu também no próximo domingo em Moça Bonita, a partir das 18h15 (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 0 X 1 FLUMINENSE

MADUREIRA - Mota, Dadinha, Arthur, Reydson e Evandro; Wagninho, Arthur Santos (Juninho) e Pablo Pardal; Robert (Gustavo Coutinho), Patryck Ferreira (Hugo Borges) e Arthur Martins (Vinícius Bala). Técnico: Daniel Neri.

FLUMINENSE - Felipe Alves; Felipe Andrade (André), Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Alexsander, Gabriel Pires (Arias), Terans (Paulo Henrique Ganso) e Lima; Douglas Costa (Marquinhos), Lelê e John Kennedy (Isaac). Técnico: Eduardo Barros (interino).

GOL - Lelê, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - John Kennedy

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

RENDA - 483.877,60.

PÚBLICO - 16.160 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).