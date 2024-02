Monteiro enfrenta Alcaraz na estreia do Rio Open e João Fonseca encara sensação francesa

O sorteio do Rio Open - principal torneio de tênis na América do Sul - reservou emocionantes confrontos para a sua 10ª edição, destacando-se o embate entre o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo e principal favorito, e o brasileiro Thiago Monteiro logo na primeira rodada. Enquanto isso, o carioca João Fonseca, de apenas 17 anos e melhor juvenil do mundo no ano passado, terá pela frente a promessa francesa Arthur Fils, de 19 anos e cabeça de chave número 7. O atual campeão, o britânico Cameron Norrie, iniciará sua defesa do título contra o boliviano Hugo Dellien. Os jogos da chave principal terão início na segunda-feira, dia 19, no Jockey Clube Brasileiro.

Além de Fonseca e Monteiro, outros dois brasileiros garantidos na chave principal conheceram seus adversários de estreia, ambos do Chile. Thiago Wild enfrentará Alejandro Tabilo, enquanto Gustavo Heide fará sua estreia na chave principal de um ATP 500 contra Tomas Barrios Vera.

Heide, vencedor da Maria Esther Bueno Cup, participou da cerimônia que definiu os confrontos do maior torneio da América do Sul e antecipou o duelo com Barrios Vera, que já aconteceu duas vezes no circuito em 2023, com uma vitória para cada lado.

"A gente já se enfrentou duas vezes, joguei com ele no final do ano passado, é um adversário que eu conheço muito, já treinei também algumas vezes com ele, é um jogador difícil, joga super bem, mas acho que estou preparado para fazer um grande jogo", disse o tenista de 21 anos.

WAWRINKA E CAMPEÕES DO RIO OPEN TÊM ESTREIA DEFINIDA

Em sua estreia no Rio Open, o suíço Stan Wawrinka enfrentará na primeira rodada o argentino Facundo Díaz Acosta. Dois ex-campeões do torneio vão estrear contra espanhóis. O chileno Cristian Garin jogará contra Roberto Carballes Baena, enquanto o sérvio Laslo Djere enfrentará Bernabe Zapata Miralles.

Os jogos da chave principal do Rio Open terão início na segunda-feira, a partir das 16h, no Jockey Club Brasileiro, com a programação a ser definida.