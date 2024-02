Valencia só empata sem gols diante do Sevilla pelo Campeonato Espanhol

Em jogo morno, o Valencia recebeu o Sevilla, neste sábado, no estádio Mestalla pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol e não saiu do zero no placar. Vindo de 2 vitórias e 2 derrotas nos últimos quatro jogos, o time da casa protagonizou as ações e foi pra cima, mas não conseguiu superar o adversário, que manteve o bom momento no torneio.

O Valência até teve um início de jogo elétrico, com três chances de Fran Pérez e Canós em chutes de longa distância em apenas seis minutos. O Sevilla logo ajustou seu sistema e equilibrou as forças no gramado do Mestalla. Ainda assim, o Valencia encontrou uma maneira de passar pela defesa do Sevilla aos 19 minutos em cruzamento de Gayà da linha de fundo, que quase foi concluído por Yaremchuk, mas o ucraniano facilitou a defesa do goleiro Nyland. Foi a chance mais clara do primeiro tempo.

O Sevilla assumiu o controle com o passar dos minutos e o ímpeto do time da casa diminuiu, mas os visitantes não tiveram força suficiente para incomodar Mamardashvili na meta do Valencia na primeira etapa. Só aos 41 minutos houve mais emoção: Soto Grado ignorou um pênalti por uma queda de Foulquier após ser derrubado por Isaac Romero. O árbitro não considerou o lance suficiente para conceder um pênalti, mas o impacto fora da disputa pela bola aconteceu.

No retorno do intervalo, o Valencia voltou ser intenso no início e esteve perto de marcar. Primeiro, Canós tentou, mas ficou nas mãos de Nyland. Já Hugo Duro tentou de cabeça e a bola passou perto do ângulo superior. Por fim, Peter Federico chutou de voleio um rebote de uma cobrança de falta que passou a centímetros da trave, diante de um Nyland já derrotado. Mas o jogo no Mestalla ficou mesmo no zero a zero.

Com o empate, o Valencia chega aos 36 pontos, ficando na 8ª posição na tabela, um ponto à frente do Las Palmas e a dois pontos da zona de classificação para Liga Conferência. Já o Sevilla aproveita o empate e o bom momento na temporada - o time veio de duas vitórias consecutivas - para fugir de vez da zona de rebaixamento, ficando na 14ª posição com 24 pontos, a 7 de distância do Cádiz, o 18º colocado a lista dos três rebaixados.

Na próxima rodada o Valencia encara o vice-lanterna Granada fora de casa no sábado, às 10h (de Brasília), enquanto o Sevilla vai até a capital enfrentar o líder e embalado Real Madrid, no domingo, às 17 horas.