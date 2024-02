Mirassol vence o Botafogo-SP no Paulistão com dois gols do artilheiro Dellatorre

Com dois gols de Dellatorre, artilheiro da competição com sete gols, o Mirassol venceu por 2 a 1, o Botafogo-SP, neste sábado, no Maião, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O time da casa vinha de dois empates e agora assumiu a vice-liderança do Grupo C, com 14 pontos, enquanto o visitante sofreu sua quarta derrota consecutiva e continua na lanterna do Grupo D, com oito pontos.

Pela terceira vez, Dellatorre foi eleito o 'Craque do Jogo' e agora ele tem dois gols na frente de Flaco López, do Palmeiras. "Sou um por cento do time e tenho a agradecer meus companheiros e a comissão técnica que tem me apoiado bastante. Este prêmio poderia ser de qualquer um deles, mas é claro que o gol é sempre importante", disse o herói da noite.

O Mirassol começou melhor, tentando largar na frente nos primeiros minutos. A pressão funcionou e o primeiro gol saiu logo aos seis minutos, quando Luiz Otávio subiu com a defesa e ganhou de cabeça. A sobra ficou para o belo voleio de Dellatorre. O time da casa seguiu em cima, mas não ampliou. O Botafogo foi ganhando espaços e empatou com um chute de fora da área de Jean Victor. Ele soltou uma bomba e acertou o ângulo esquerdo de Alex Muralha, aos 25.

No segundo tempo, o Mirassol retomou as ações em campo e fez o segundo gol, aos 12. Outra bola no alto desviou de Luiz Otávio, com a sobra ficando do lado direito para Gabriel. Ele cruzou rasteiro e Dellatorre apareceu na pequena área apenas para empurrar a bola para as redes, confirmando a fama de goleador.

O Mirassol recuou, mas manteve o controle das ações e ainda teve duas grandes chances para ampliar. Uma quando Diego Gonçalves driblou até o goleiro e chutou com o gol vazio, mas Lucas Dias salvou em cima da linha. A outra com Paulinho Boiá que entrou sozinho na área, mas bate em cima do goleiro Michael.

Na 10ª rodada, o Mirassol vai sair diante do Palmeiras, sábado (24), às 18 horas, enquanto o Botafogo vai receber a Portuguesa, no domingo (25), em Ribeirão Preto, também às 18 horas.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 1 BOTAFOGO

MIRASSOL - Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley (Marcelo); Gabriel, Danielzinho e Chico Kim (Diego Gonçalves); Negueba (Everton Bala), Dellatorre (Wanderson) e Fernandinho (Paulinho Bóia). Técnico: Mozart Santos.

BOTAFOGO - Michael; Matheus Costa (Arthur), Fábio Sanches (Lucas Dias) e Bernardo Schappo; Douglas Baggio (Pedro Rodrigues), Fillipe Soutto, Leandro Maciel, Patrick Brey e Jean Victor; Emerson Ramon (Thássio) e Toró (Alex Sandro). Técnico: Paulo Gomes.

GOLS - Dellatore aos seis do primeiro e aos 12 do segundo; Jean Victor, aos 25 do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Muralha, Warley e Paulinho Bóia (Mirassol). Leandro Maciel e Patrick Brey (Botafogo)

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote

RENDA - R$ 49.300,00

PÚBLICO - 2.206 pagantes

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).