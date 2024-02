Carpini aponta 'exaustão física' para o 3º jogo seguido sem vitória do São Paulo no Paulista

O técnico Thiago Carpini apontou a exaustão física como um dos motivos do time do São Paulo somar o terceiro jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Paulista, após o 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, neste sábado, no MorumBis. O treinador festejou o fato de o time ter a semana toda para treinamento, pois só volta a campo contra o Guarani, dia 25, em Campinas.

"Entendo que o torcedor poderia ter festejado mais o 1 a 1 que o 2 a 2, mas eu destaco este ponto conquistado pelo esforço dos jogadores. Corremos o risco de perder jogadores porque alguns estão esgotados fisicamente. Alguns só foram para o jogo porque são guerreiros", disse o treinador, referindo-se, por exemplo, a Calleri, Wellington, Paulo Maia.

Carpini analisou o desempenho do time no jogo. "Tivemos de tudo na partida. Início ruim, tomamos o gol e não nos encontramos no primeiro tempo. Equipe voltou melhor na etapa final, criando algumas situações. Conseguiu o empate, que parecia improvável, apesar das chances criadas no segundo tempo. A atmosfera estava contente com o empate, consegue o gol da virada, que foi fantástico, mas depois veio o empate."

O treinador são-paulino não escondeu a felicidade pelos oito dias de intervalo até a próxima vez de entrar em campo. "Sou eu quem mais comemora muito esta semana aberta. Neste começo da temporada precisamos atingir um nível de concentração mental muito grande, uma vitória importante contra o Corinthians, o título frente ao Palmeiras. Isso causou desgaste e levou sete jogadores ao DM (departamento médico). Espero poder voltar a contar com Igor, Wellington Rato e Lucas. Vamos descansar para não perder mais ninguém."