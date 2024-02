Allan é diagnosticado com dengue e não tem prazo para retornar ao Flamengo

O Flamengo informou neste domingo que o volante Allan foi diagnosticado com dengue. Com isso o atleta está vetado do duelo com o Boavista, marcado para esta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca.

"O atleta Allan apresentou quadro de febre e mialgia. Foram realizados exames na sexta-feira passada, que confirmaram diagnóstico de dengue", disse o Flamengo através de uma nota divulgada em suas redes sociais.

Allan vinha realizando um trabalho de reequilíbrio muscular e controle de carga e tinha como previsão ter uma sequência maior na equipe do técnico Tite em março. Como o tratamento de dengue exige descanso, o atleta terá o cronograma alterado, atrasando o seu retorno aos gramados.

Allan tem 26 anos e está no Flamengo desde o ano passado, mas não vem conseguindo se firmar no time titular. Na atual temporada, foram apenas três jogos com a camisa rubro-negra.

O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Carioca, com 18 pontos, três a menos do que o Fluminense, que entrou em campo neste sábado e derrotou o Madureira por 1 a 0, no Maracanã.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade do Rio de Janeiro já diagnosticou 24.564 casos de dengue. A capital decretou epidemia no dia 2 de fevereiro.