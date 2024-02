Diretor do Coritiba, Júnior Chávare morre aos 57 anos; Elano e outros clubes prestam homenagens

O diretor executivo do Coritiba, Júnior Chávare, faleceu neste domingo, aos 57 anos, após sofrer um infarto agudo do miocárdio. O dirigente chegou a ser levado ao Hospital Nossa Senhora das Graças, mas acabou não resistindo. O próprio clube revelou a morte de seu funcionário através das redes sociais.

"Com profunda tristeza, o Coritiba informa e lamenta o falecimento do diretor executivo de futebol, José Domingos Chávare Júnior, aos 57 anos, às 8h49 da manhã deste domingo, 18 de fevereiro de 2024. O Coritiba se solidariza com família, colegas de trabalho e amigos neste momento de dor", disse o clube em nota.

Nascido em Americana, interior do estado de São Paulo, no dia 20 de dezembro de 1966, Chávare, como era conhecido, relatou fortes dores no peito e respiração ofegante no seu apartamento em Curitiba. Após chegar ao Hospital Nossa Senhora das Graças, às 7h17, e realizar todos os procedimentos médicos aplicáveis, faleceu devido a um enfarto agudo do miocárdio. O velório e sepultamento serão informados nas próximas horas.

Por causa da perda de seu dirigente, a Federação Paranaense de Futebol sugeriu transferir o clássico com o Athletico-PR, marcado para este domingo, às 18h30, no Couto Pereira, pela décima rodada do Estadual, fosse transferido para segunda-feira. O clube, no entanto, optou pela não mudança de data.

"O Coritiba informa que, em relação ao clássico Atletiba deste domingo (18), embora a Federação Paranaense de Futebol tenha se colocado à disposição para transferência da data para segunda-feira (19), em razão do falecimento do diretor executivo Júnior Chávare, por decisão exclusiva, espontânea e unânime da comissão técnica, dos atletas e staff do departamento de futebol, a diretoria do clube decidiu manter a realização da partida na data presente. Esta decisão será um gesto de respeito e homenagem ao Júnior Chávare por todo empenho, dedicação e profissionalismo demonstrados por ele durante sua passagem pelo clube e também pela sua paixão pelo futebol", disse.

Além do Coritiba, outros clubes prestaram homenagem a Júnior Chávare, inclusive o Athletico-PR. "O Athletico Paranaense recebeu, com profunda tristeza, a notícia do falecimento de José Domingos Chávare Junior, diretor executivo de futebol do Coritiba. Nome conhecido no futebol brasileiro, José Domingos Chávare Junior tinha mais de 20 anos de experiência no esporte, com passagens por diversos outros clubes do país. O Athletico Paranaense presta solidariedade neste momento de profunda tristeza e deseja forças aos amigos, familiares e a todos os integrantes do Coritiba", afirmou em nota.

Ferroviária e outros clubes com participações marcantes na carreira de Chávare também lamentaram a sua morte. "A Ferroviária SAF lamenta o falecimento de José Domingos Chávare Júnior, que ocorreu na manhã deste domingo (18 de fevereiro). O profissional atuou como executivo de futebol do clube na temporada 2023 e teve participação ativa no acesso da equipe à Série C do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária SAF se solidariza e estende seus sentimentos aos familiares e amigos neste momento difícil", postou o clube do interior de São Paulo.

O ex-jogador e treinador Elano também prestou a sua homenagem, assim como outros jogadores. "Um dos melhores profissionais do futebol que conheci e um grande amigo que a vida me deu. Trabalhamos juntos, quase moramos juntos e mesmo depois que o destino nos separou você continuou sendo meu grande conselheiro. Para sempre lembrarei de ti com extremo carinho", disse o ex-meia de Santos e seleção brasileira.

Júnior Chávare era um dos mais respeitados executivos de futebol do Brasil, onde vinha atuando há cerca de 25 anos. Entre outras equipes, Chávare trabalhou na Inter de Limeira, Ponte Preta, Rio Branco de Americana, São Paulo, Grêmio-RS, Atlético Mineiro, Ferroviária e Coritiba-PR.