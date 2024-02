Milan perde pela 1ª vez na história para o Monza e deixa de assumir o 2º lugar no Italiano

O Milan perdeu pela primeira vez na história para o Monza, neste domingo, e deixou de assumir o segundo lugar no Campeonato Italiano, em duelo da 25ª rodada. Com a derrota, por 4 a 2, o time milanês permanece com 52 pontos, dois atrás da Juventus, enquanto a liderança é da Internazionale de Milão, com 63. O Monza chegou aos 33 pontos, em 11º lugar.

O Milan teve o domínio de quase todo o primeiro tempo. Apesar de ficar mais com a bola, a equipe concentrou suas jogadas pelo meio e colaborou para que o Monza conseguisse se defender. Os laterais Florenzi e Theo Hernandez não eram acionados.

O Monza se limitou a se defender, mas criou o primeiro momento perigoso da partida, aos 31 minutos. Carboni cruzou e o grandalhão Djuric nem precisou sair do chão para cabecear e acertar o travessão milanês.

Aos 38 minutos, um choque de cabeças contundiu Carboni e fez o goleiro Di Gregorio deixar o campo. O Monza não se intimidou e marcou dois gols ainda no final do primeiro tempo.

Aos 45, Pessina abriu o placar ao converter um pênalti. Aos 51, Colpani puxou belo contra-ataque e tocou para Mota, que bateu colocado para afzer 2 a 0.

O Milan voltou para o segundo tempo com Rafael Leão, Pulisic e Rejinders, mas pouco conseguiu criar diante da bem postada defesa do Monza, que ainda teve forças para cutucar o adversário cons contra-ataques.

Depois de muita pressão, o Milan conseguiu diminuir, aos 20 minutos, com Giroud, que havia entrado 11 minutos antes. Daí para frente só deu o time visitante, enquanto o Monza abdicou do ataque.

Na pressão, o empate veio só aos 43 minutos, com um belo chute cruzado de Pulisic. Quando parecia que o Milan poderia buscar até a virada, Bondo, em um lindo chute, fez o terceiro do Monza. O VAR chegou a analisar um eventual impedimento, mas ratificou o terceiro gol dos anfitriões.

E ainda havia tempo para o quarto gol do Monza. Colombo recebeu pela direita e chutou rasteiro no canto esquerdo de Maignan: 4 a 2.

OUTROS JOGOS

A Roma (6º, 41 pontos) mão teve grande problemas para derrotar o Frosinone, por 3 a 0, fora de casa. Outro que obteve bom resultado como visitante foi o Bologna (5º, 45 pontos), que bateu a Lazio (8º, 37 pontos), em Roma, por 2 a 1.

As duas outras partida do domingo terminaram em 1 a 1. Empoli (16º, 22 pontos ) x Fiorentina (7º, 38 pontos) e

Udinese (14º, 23 pontos) x Cagliari (19º, 19 pontos).