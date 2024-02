Corinthians arranca empate do Palmeiras com 2 a menos e zagueiro Gustavo Henrique como goleiro

O Corinthians arrancou um empate heroico no clássico com o Palmeiras, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. Após estar perdendo por 2 a 0 e com dois jogadores a menos, além do zagueiro Gustavo Henrique como goleiro no lugar de Cássio, Rodrigo Garro fez o gol do empate por 2 a 2, aos 54 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta.

O resultado teve sabor de vitória para o Corinthians, que foi dominado pelo rival durante quase todo o clássico. Agora são três jogos sem perder sob o comando de António Oliveira, mas ainda em uma posição desconfortável na tabela. A equipe alvinegra está na lanterna do Grupo C, com 10 pontos. O Palmeiras, que deixou escapar uma vitória que parecia certa, está na liderança do Grupo B, com 18 pontos.

O primeiro tempo do clássico foi bastante truncado. Raphael Claus marcava uma falta atrás da outra para não perder o controle do jogo. Foram 16 infrações, sendo oito para cada lado. Ele também decidiu esfriar os ânimos com cartões. O primeiro amarelo foi apresentado logo aos 4 minutos para Romero. Depois foram mais três para Gómez, Endrick e Gustavo Henrique. A arbitragem preventiva irritou Abel Ferreira, que pediu para o árbitro parar de apitar qualquer contato entre os jogadores.

A reclamação do treinador palmeirense tinha uma razão. O Palmeiras era melhor do que o Corinthians. Foi para o intervalo com vantagem de apenas 1 a 0, mas poderia ter sido mais elástica. Endrick foi por duas vezes o arco para Flaco López, que desperdiçou na figura de flecha. Quando o papel se inverteu, o garoto deixou Fausto Vera na saudade e finalizou com raiva para abrir o placar.

No segundo tempo, o panorama não se alterou. O time de Abel Ferreira continuou muito superior ao de António Oliveira, com o controle total da partida. Endrick se deu até ao luxo (e se arrependeu depois) de perder uma grande oportunidade ao buscar o ângulo de Cássio. Já Flaco López corrigiu os erros da etapa inicial e ampliou em uma cobrança de escanteio.

Endrick deixou o campo sob aplausos dos torcedores aos 35 minutos e foi então que tudo mudou. O Corinthians tirou forças de onde parecia impossível e chegou ao empate, mesmo com dois jogadores a menos e com o zagueiro Gustavo Henrique como goleiro após Cássio ser expulso.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 2 CORINTHIANS

PALMEIRAS - Weverton; Gómez (Naves), Luan e Murilo; Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Richard Ríos (Fabinho), Zé Rafael (Gabriel Menino) e Piquerez; Endrick (Jhon Jhon) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano (Hugo); Raniele, Fausto Vera (Guilherme Biro) e Rodrigo Garro; Romero (Gustavo Mosquito), Yuri Alberto e Wesley (Pedro Henrique). Técnico: António Oliveira.

GOLS - Endrick, aos 43 minutos do primeiro tempo; Flaco López, aos 23, e Yuri Alberto, aos 42, Rodrigo Garro, aos 54 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Romero, Gómez, Endrick, Gustavo Henrique, Flaco López e Murilo.

CARTÃO VERMELHO - Cássio.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

RENDA - R$ 1.557.484,00.

PÚBLICO - 29.647 torcedores.

LOCAL - Arena Barueri.