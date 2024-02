Internacional vence o Novo Hamburgo e vai para o Gre-Nal como líder isolado do Gaúcho

O Internacional usou os seus titulares para vencer o Nova Hamburgo, por 3 a 1, neste domingo, no Estádio do Vale, no interior, e garantir a liderança isolada do Campeonato Gaúcho, com 22 pontos, nesta nona rodada. Esta foi sua quinta vitória consecutiva e que serviu para deixar o rival Grêmio em segundo lugar, com 20, portanto, com dois pontos de vantagem antes do Gre-Nal marcado para a próxima rodada dentro do Beira-Rio, no próximo domingo, dia 25.

O objetivo traçado pela direção colorada é terminar o turno único, após 11 rodadas, na liderança geral. Com isso, vai garantir vantagem de empate nas quartas, semifinais e finais, e terá mais chances de impedir o sétimo título seguido do Grêmio.

O Novo Hamburgo começou o jogo desconsiderando o poderio do Internacional. Tanto que abriu o placar aos 10 minutos, quando o atacante Luam Parede subiu mais do que Vitão e cabeceou firme para as redes. Mas o Internacional não se abalou, foi ganhando terreno e com calma construiu a virada.

O lance do empate foi num descuido total de marcação. Após arremesso lateral, Enner Valencia protegeu a bola com o corpo e, na linha de fundo, rolou para trás. Alan Patrick entrou de frente, bateu de chapa de pé e deixo tudo igual, aos 26 minutos. Um gol para o jogador festejar a marca de 150 jogos com a camisa do time colorado.

A equipe da casa ainda deu um susto, aos 31. Após escanteio, Marcão cabeceou, a bola tocou na trave esquerda e correu por trás do goleiro Anthoni. Mas aos 43 minutos, Alan Patrick devolveu o presente e fez o passe para Enner Valencia, na frente da área. Ele errou na ajeitada da bola, mas em seguida conseguiu chutar no algo e fazer 2 a 1.

Mais tranquilo na volta dos vestiários, o Internacional ampliou aos 10 minutos. Bruno Henrique recebeu passe de Valencia e, na linha de fundo, levantou na segunda trave, onde Wanderson escorou de cabeça, fazendo 3 a 1.

A partir daí, o Novo Hamburgo perdeu força e praticamente desistiu de tentar algo no ataque a partir dos 27 minutos, quando ficou com um jogador a menos devido à expulsão de Patrick Maranhão, por entrada violenta em cima de Aránguiz.

Preocupado com o rebaixamento, há quatro jogos sem vencer, o Novo Hamburgo tem nove pontos, em nono lugar. Na décima rodada vai até Porto Alegre para enfrentar o São José.

FICHA TÉCNICA

NOVO HAMBURGO 1 X 3 INTERNACIONAL

NOVO HAMBURGO - Lucas Maticoli; Anilson, Marcão, Santiago e Raí; Robson (Édipo), Filipe Fraga (Christian), Anderson Tanque e Paulinho Dias (Erick Bahia); Garré (Patrick Maranhão), e Luam Parede (Barbieri). Técnico: Edinho Rosa.

INTERNACIONAL - Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado (Robert Renan) e Renê; Aránguiz (Hyoran), Bruno Henrique (Gustavo Prado) e Alan Patrick (Rômulo); Alario (Lucca), Enner Valencia e Wanderson. Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS - Luam parede, aos 10, Alan Patrick, aos 26 e Enner Valencia, aos 43 minutos do primeiro tempo. Wanderson, aos 10 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Raí (Novo Hamburgo). Vitão, Mercado e Alan Patrick (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Patrick Maranhão (Novo Hamburgo).

ÁRBITRO - Francisco Soares Dias.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).