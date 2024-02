Vidro é quebrado em camarote da Arena Barueri, após o 2º gol do Corinthians no clássico

Uma cena preocupante tomou conta do clássico entre Palmeiras e Corinthians neste domingo. Realizado na Arena Barueri, um dos camarotes do local teve seu vidro quebrado durante a comemoração do segundo gol corintiano. Estilhaços caíram na torcida, mas ninguém ficou ferido. Segundo apurou a reportagem, um dirigente do time alvinegro se exaltou na comemoração.

Ao Estadão, o delegado César Saad, titular da Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) confirmou que Rubens Gomes, diretor de futebol do Corinthians, confessou que quebrou o vidro. Não há registro de feridos. Outros dirigentes do time alvinegro estavam no local, como o presidente Augusto Melo.

Logo após o ocorrido, o Palmeiras se manifestou dizendo que irá registrar boletim de ocorrência pelo incidente. O clube alviverde atuou como mandante na Arena Barueri em razão da troca do gramada sintético que está sendo feito no Allianz Parque. Diversas polêmicas foram levantadas recentemente, especialmente após o duelo com o Santos.

O Corinthians também se manifestou sobre o ocorrido, afirmando que está à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem precisos. O clássico terminou em empate dramático por 2 a 2 e não houve registro de violência por parte dos torcedores.