São Bernardo e Santo André fazem clássico do ABC em situações opostas no Paulistão

Com objetivos bem distintos, São Bernardo e Santo André se enfrentam nesta segunda-feira, às 19 horas, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, no encerramento da nona rodada do Campeonato Paulista. É o único clássico do ABC Paulista na elite Estadual.

O São Bernardo não vence há dois jogos, vindo de empate com o Red Bull Bragantino (1 a 1, fora de casa) e derrota para o Palmeiras (1 a 0, em casa). Ainda assim segue firme na briga pela classificação no Grupo D: é o terceiro colocado, com 12 pontos.

Já o Santo André, único que ainda não venceu, amarga a lanterna do campeonato, com quatro pontos. São quatro derrotas e quatro empates, com o último frente ao Guarani, por 2 a 2, em Campinas.

Em relação às formações, o São Bernardo não deverá ter grandes mudanças. No sistema defensivo, Pedro Carrerete saiu lesionado na partida contra o Palmeiras e pode ser substituído por Rafael Forster. No restante a base será a mesma das últimas rodadas.

No Santo André, o técnico Márcio Fernandes pode mexer na formação inicial, principalmente pela melhora do time no segundo tempo diante do Guarani. O atacante Lohan pode ser a maior novidade no setor ofensivo.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Rafael Forster e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Lucas Lima e Matheus Régis; Silvinho, Lucas Tocantins e João Carlos. Técnico: Márcio Zanardi.

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; Júnior Caiçara, Afonso, Walce, João Victor e Igor Fernandes; Wellington Reis, Geovane e Dudu Vieira; Bruno Michel e Léo Passos (Lohan). Técnico: Márcio Fernandes.

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos (SP).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).