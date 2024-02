Gustavo Gómez tem fratura em dedo do pé esquerdo constatada e desfalca o Palmeiras

O zagueiro Gustavo Gómez é o mais novo desfalque do Palmeiras para os jogos restantes da fase de classificação do Campeonato Paulista e início da etapa de mata-matas. O zagueiro, substituído no início do clássico, sofreu fratura em um dos dedos do pé esquerdo. O caso não requer a necessidade de cirurgia, mas o clube não estipulou um prazo para sua volta.

Gómez precisou deixar o campo ainda aos 13 minutos de jogo após sofrer falta do atacante corintiano Romero. Na partida, ele deu lugar a Naves. Logo ao chegar no banco de reservas, o jogador recebeu gelo no local e iniciou tratamento.

O empate no clássico teve um sabor amargo para o Palmeiras, que chegou a abrir uma vantagem de 2 a 0 na partida, mas cedeu a igualdade no marcador mesmo tendo dois jogadores a mais em campo.

Com o desfalque, o técnico Abel Ferreira agora precisa definir o substituto para a zaga. O elenco vai ter dois dias de folga e a semana livre para treinamento, já que, pela tabela do Paulistão, o time volta a campo no sábado para enfrentar o Mirassol.

Líder do Grupo B com 18 pontos, o Palmeiras está na segunda posição na classificação geral. O Santos, que tem um confronto a mais, e foi derrotado pelo Novorizontino neste domingo, somou 19.