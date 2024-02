Luisa Stefani sobe para 12ª no ranking de duplas após título, mas desgaste custa queda em Dubai

Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs fizeram história no WTA 1000 de Doha, ao conquistar de forma brilhante o título de duplas no sábado. A campanha rendeu duas posições no ranking à brasileira, agora 12ª do mundo com 4655 pontos, atrás justamente da parceira, 11ª com 4815. A linda e desgastante campanha cobrou seu preço e elas acabaram caindo na estreia em Dubai nesta segunda-feira.

Stefani é a principal jogadora de duplas do País e formará parceria com Bia Haddad nos Jogos de Paris-2024. A companheira também ganhou posições no ranking da WTA divulgado nesta segunda-feira, figurando agora no 16º lugar. Em simples, Bia continua em 14ª, com 2870 pontos.

As duas disputaram um torneio este ano juntas, em Abu Dabi, caindo somente nas semifinais após Bia Haddad desistir por causa de problemas físicos. Ao lado da holandesa, sua parceira oficial, Stefani ergueu o troféu em Abu Dabi, mas sem tempo de recuperação, não conseguiu repetir o desempenho nesta segunda-feira.

Ela e Schuurs tiveram pela frente a dura checa Marie Bouzkova e a húngara Timea Babos, que já foi a líder do ranking de duplas, na estreia do WTA 1000 de Dubai. Mesmo diante de rivais complicadas, brasileira e holandesa fizeram um jogo parelho, mas caíram no super tie-break, de virada.

O primeiro set foi da dupla da brasileira, com 6/3. Elas quebraram no quinto e no nono games para abrir vantagem no jogo. A história da partida poderia ter um desfecho diferente após fazerem 3 a 1 com uma quebra no segundo set.

Mas as adversárias reagiram de imediato e, com três quebras em sequência, engataram cinco pontos consecutivos para igualar o jogo com novo 6/3. A reviravolta no set mostrou que o desgaste se tornou um rival a mais e Stefani e Schuurs foram facilmente batidas no super tie-break, com 10 a 0.

TORNEIO DE SIMPLES

Bouzkova também jogou em simples nesta segunda e o resultado foi negativo. A checa acabou eliminada pela Casaque Anastasia Pavlyuchenkova, parciais de 6/4 e 6/3. A primeira rodada em Dubai ainda contou com vitórias de Viktoria Azarenka, Karolina Pliskova, Jelena Ostapenko e Leilah Fernandez.