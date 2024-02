Pavón é apresentado no Grêmio e polemiza ao falar de Coudet: 'Não sou mais amigo, é rival'

Cristian Pavón chegou ao Grêmio somente na sexta-feira. Treinou e já estreou no sábado, entrando no segundo tempo e deixando sua marca na goleada por 6 a 2 sobre o Santa Cruz no Campeonato Gaúcho. Apresentado oficialmente nesta segunda-feira, o atacante argentino brincou sobre o fato de marcar antes de dar a primeira entrevista em um novo clube e já esquentou o clássico com o Internacional, agendado para domingo, ao dizer que o técnico Eduardo Coudet, com quem trabalhou no Atlético-MG, agora deixou de ser seu amigo por estar no oponente.

A torcida gremista rapidamente endeusou seu reforço. Em Porto Alegre, a rivalidade é gigante entre os dois clubes e o argentino conseguiu cativar os gremistas ao provocar o lado colorado quando respondeu se o fato de ter trabalhado com Coudet o ajudaria.

"Sim, trabalhei com ele no Atlético. Mas agora estou aqui do outro lado e não vou tratá-lo mais como amigo. É um rival e a gente vai com tudo pelo melhor ao Grêmio", enfatizou o jogador. O clássico, agora agendado para 18h de domingo, valerá a primeira posição da fase de classificação.

"Todos jogadores querem jogar este clássico. Estou muito bem fisicamente se precisarem de mim, estou à disposição", enfatizou, já tentando cavar um lugar entre os titulares para o embate decisivo.

Sobre a nova casa, Pavón se disse encantado. "Estou muito feliz e agradeço a todo o Grêmio por ter feito o possível para eu estar aqui", afirmou o jogador, que vestiu a camisa 21 e se divertiu ao falar sobre o primeiro gol. "Estou muito feliz por fazer o primeiro gol aqui no Grêmio. Feliz por todos os companheiros terem me dado a confiança para fazer isso. É a primeira vez que marco um gol antes de ser apresentado em um clube", revelou, sorrindo.

E explicou como tudo começou em Porto Alegre. "Quando cheguei, o treinador (Renato Gaúcho) me perguntou se eu estava bem. Ele ouviu e, felizmente, me colocou no intervalo e consegui me sair bem", celebrou, elogiando o técnico. "Sempre brinca com a gente e isso dá muita confiança aos jogadores. Sou um jogador que pode jogar por dentro e pelos lados, onde me sinto melhor."