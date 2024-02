Botafogo oficializa volante Gregore e ressalta gols, finalizações e desarmes do reforço

Um dia após levar a virada no clássico diante do Vasco, por 4 a 2, deixando a zona de classificação às semifinais da Taça Guanabara, o Botafogo anunciou a chegada do volante Gregore, que estava no Inter Miami de Messi. O clube fez um vídeo para mostrar as características do reforço, já inscrito para a fase prévia da Copa Libertadores.

"Bem-vindo, Gregore! Volante de 29 anos assina com o Botafogo até o fim de 2026", anunciou o clube em suas redes sociais. No Brasil desde a manhã desta segunda-feira, o mineiro de Juiz de Fora foi aprovado nos exames médicos e começou as atividades na nova casa.

O Botafogo focou em mostrar o poder de finalização do jogador, que adora arriscar chutes fortes de fora da área e defendeu as cores do Bahia antes de ir aos Estados Unidos. E ainda mostrou sua força em roubar a bola dos adversários.

"Gregore chega para somar forças ao elenco alvinegro. O atleta já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e está pronto para estrear. A data de apresentação do reforço será anunciada em breve. Bem-vindo ao Mais Tradicional e muito sucesso com a gloriosa camisa."

Décimo reforço para o técnico Tiago Nunes em 2024, o jogador chega para disputar posição com Danilo Barbosa e Marlon Freitas, mas leva vantagem por ter maior combate. O elenco já se reapresentou nesta segunda no CT Lonier visando a estreia na fase prévia da Libertadores, quarta-feira, diante do Aurora, em Cochabamba, na Bolívia.