Besiktas demite 'CR7 turco' após vazar suposto perfil do atleta em app de encontros

O Besiktas, da Turquia, rescindiu o contrato com o meia Emirhan Delibas, de 21 anos. O informe do clube foi divulgado como uma decisão de comum acordo com o jogador. Entretanto, uma imagem de um suposto perfil do meia-atacante em um aplicativo de encontros amorosos foi apontada como possível causa do distrato.

A imagem vazada mostra Delibas com o uniforme do Besiktas da temporada atual em uma foto no espelho. Ele indicava ser jogador do clube turco. A foto aparecia no aplicativo Bumble, utilizado para combinar encontros.

No app, mentia ter 24 anos, além informar que não fuma e bebe álcool socialmente. O jogador ainda indicou que busca por encontros casuais e que tem gosta pelo futebol, rock, filmes de terror, esportes de inverno e cachorros.

Depois do anúncio da rescisão do Besiktas, torcedores relacionaram o vazamento com o caso. Outras respostas nas redes, porém, parabenizavam o clube turco pela decisão. "Decidimos nos separar do jogador Emirhan Delibas por acordo mútuo. Desejamos sucesso em sua futura carreira", diz a nota.

As redes sociais já tinham repercutido o nome do jovem em 2015, quando ele marcou um golaço pelo time de base do Besiktas contra o Sporting, de Lisboa. Na época, Arda Turan, um dos principais jogadores turcos, compartilhou o vídeo do gol marcado pelo jovem. O jornal britânico Daily Mirror o chamou de "Cristiano Ronaldo turco".

O sucesso deste episódio não reflete o que veio depois. Delibas estreou como profissional em janeiro de 2022. No começo da temporada 2022/23, em um amistoso contra o Werder Bremen, da Alemanha, o jovem fez um gol e deu uma assistência.

Em setembro daquele ano, contudo, ele foi emprestado ao Göztepe, da segunda divisão turca, mas teve uma lesão e foi pouco aproveitado. O jogador retornou ao clube de Istambul no começo da atual temporada, sem conseguir engrenar e conquistar posição no time. Delibas tem passagem pela seleção turca sub-19.

BESIKTAS E JOGADOR SE ENVOLVEM POR POLÊMICA ENVOLVENDO IMPLANTE CAPILAR

No começo do ano, o clube turco esteve envolvido em outra polêmica. Durante a última Data Fifa, Aboubakar pediu liberação ao Besiktas para viajar a Camarões para ver a mulher, que estaria doente. Porém, segundo o jornal turco Fanatik, o atacante visitou o país natal e depois foi para Paris, na França, a fim de realizar um implante capilar. Depois, ele foi orientado a não cabecear bolas por pelo menos um mês. Para não entrar em campo, ele informou ao clube que sofreu uma lesão.

O atleta negou a história e explicou que o procedimento foi feito durante as férias, no verão europeu. O camaronês afirmou também que não foi afastado pelo clube. Nesta segunda-feira, dia 19, ele entrou durante a vitória contra o Konyaspor, pela liga turca.