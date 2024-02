Gol de Endrick no Corinthians faz Palmeiras receber mais R$ 13 milhões do Real Madrid

O Palmeiras saiu frustrado da Arena Barueri, no domingo, depois de abrir 2 a 0 em clássico com o Corinthians e permitir que o rival, com nove jogadores em campo, buscasse o empate por 2 a 2. Apesar disso, o jogo teve seu lado positivo para os palmeirenses, já que o primeiro gol, marcado por Endrick, garantiu ao clube mais 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,3 milhões na cotação atual) pela venda do jovem talento de 17 anos ao Real Madrid.

Conforme sistema de bonificação acordado entre os dois clubes, a cada cinco gols marcados pelo atacante, o Palmeiras garante 2,5 milhões de euros. Foi a terceira vez que o bônus foi ativado - as outras foram em junho e novembro do ano passado, quando atingiu as marcas de cinco e 10 gols na temporada, respectivamente.

Endrick terminou a 2023 com 14 gols marcados, por isso faltava apenas mais um para garantir o novo acréscimo ao seu valor. O Dérbi foi apenas o segundo jogo do garoto no ano, pois ele estava defendendo a seleção brasileira sub-23 no Torneio Pré-Olímpico, que terminou com o Brasil sem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O bônus pode ser ativado apenas mais duas vezes, porque o determinado pelo contrato é que este modelo vale até o jogador marcar 25 gols, mas não importa se serão marcados com a camisa do Palmeiras ou do Real Madrid. Endrick pode, portanto, garantir mais dinheiro aos cofres palmeirenses se atingir a marca após se apresentar ao clube espanhol, em julho deste ano.

Com os pagamentos já garantidos, a venda do atacante ao time merengue soma o total de R$ 251 milhões. Há também, além da meta por gols, uma bonificação de 2,5 milhões de euros por cada convocação para a seleção brasileira principal. Endrick foi convocado pela primeira vez em novembro do ano passado e tem boas chances de ser chamado por Dorival Júnior para os amistosos de março, contra Inglaterra, dia 23, e Espanha, dia 26.