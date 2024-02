De olho na fase de grupos, Red Bull Bragantino vai à Colômbia para disputar 2ª Libertadores

O Brasileirão de 2023 será lembrado para sempre no Red Bull Bragantino, afinal além de ter brigado até pelo título em alguns momentos, o time paulista também conquistou uma vaga para disputar a Copa Libertadores pela segunda vez em sua história. E, a estreia na edição de 2024, começa nesta terça-feira. Em jogo válido pela rodada de ida da fase preliminar da Copa Libertadores, o Red Bull Bragantino irá visitar o Águilas Doradas-COL, no estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, às 21h30 (horário de Brasília), e buscará um bom resultado para decidir em casa.

A partida de volta está marcada para a próxima semana, na terça-feira (27), também às 21h30, desta vez no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Em caso de empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis. Na terceira fase, a última antes da fase de grupos, o time paulista pode encontrar o Botafogo, que está duelando com o Aurora, da Bolívia.

A primeira participação do Red Bull Bragantino na Libertadores aconteceu em 2022, quando acabou eliminado ainda na fase de grupos. No ano anterior, o time paulista foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, perdendo o título para o Athletico. Para este duelo, o técnico Pedro Caixinha não poderá contar com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que ficou no Brasil para resolver assuntos pessoais. Guilherme Lopes deve ser titular no setor, enquanto a base titular vai ser mantida.

Apesar da baixa, o comandante está focado em buscar a classificação. "A expectativa para a competição tem a ver com o objetivo que nós definimos para a época, que é participar da Libertadores. Estar presente na fase de grupos. Essa é uma fase preliminar, um estágio muito inicial", disse o treinador, que mira uma vitória na Colômbia. Ele parece ter muitas informações sobre o adversário.

"Apesar de ser uma eliminatória de 180 minutos, vamos focar muito nos primeiros 90. Vamos enfrentar uma equipe que tem dinâmicas interessantes, que tem jogadores e um treinador experiente. Muito provavelmente vão tentar aproveitar o fator casa para, de alguma forma, estarem em vantagem na eliminatória. É um time que não marca muito, mas não sofre muitos gols. Tenta controlar muito bem o ritmo. Nós temos que fazer um jogo como se fosse jogo único, sendo muito fiéis à nossa identidade e à nossa ambição. Tentaremos levar uma vantagem para o duelo de volta, em Bragança", afirmou o comandante.

O Águilas Doradas tem apenas 15 anos de história e fará sua estreia na Libertadores. Ele conquistou a vaga ao fazer a melhor campanha na classificação geral, tirando os campeões do Apertura, o Finalización e da Copa Colômbia.

O técnico é César Farías, de 50 anos, que tem passagens por seleções da Venezuela e da Bolívia. Já o elenco tem uma média de idade de 25 anos, mas seu principal jogador é mais experiente: atacante Marco Pérez, de 33 anos, que tem passagens por clubes da América do Sul e da Espanha.