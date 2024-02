Brehme, herói da Alemanha na final da Copa do Mundo de 1990, morre aos 63 anos

Andreas Brehme, herói da Alemanha na final da Copa do Mundo de 1990, morreu na madrugada desta terça-feira, aos 63 anos. O jogador marcou o gol, de pênalti, que deu a vitória, por 1 a 0, aos alemães sobre a Argentina na decisão do Mundial da Itália. A informação da morte foi confirmada pelo Bayern de Munique, clube pelo qual teve passagem marcante.

"O Bayern de Munique está profundamente comovido com a repentina morte de Andreas Brehme", disse o clube bávaro, em comunicado oficial. "Sempre levaremos Andreas Brehme em nosso coração, como campeão do mundo e como uma pessoa muito especial."

Brehme atuou pela seleção alemã em 86 partidas e marcou oito gols. Canhoto, o lateral-esquerdo cobrou pênalti com a perna direita na final do Mundial de 1990 para confundir o goleiro argentino Sergio Goycochea, especialista em defender penalidades à época.

Naquele ano, ele ficou em terceiro lugar no prêmio Bola de Ouro, concedido pela revistas France Football. Brehme também defendeu a Alemanha nas Copas de 1986, quando o time foi vice-campeão, no México, e 1994, nos Estados Unidos.

Natural de Hamburgo, Brehme começou a carreira no modesto HSV Barmbek-Uhlenhorst, passando pelo Saarbrücken até chegar no Kaiserslautern, onde jogou por cinco anos e foi multicampeão. Ele chamou a atenção do gigante Bayern de Munique e foi contratado pelo clube bávaro em 1986, permanecendo por duas temporadas e ergueu o troféu do Campeonato Alemão.

O lateral-esquerdo, que por vezes também atuava como volante, jogou também na Inter de Milão, onde conquistou o Campeonato Italiano e a Copa da Uefa (atual Liga Europa), e defendeu o Real Zaragoza, da Espanha, antes de retornar ao Kaiserslautern para encerrar a carreira, pendurando as chuteiras oficialmente em 1998.

Andreas Brehme chegou a trabalhar como técnico entre 2000 e 2005, mas sem sucesso. Ele deixou de trabalhar no futebol em 2006, quando foi assistente de Giovanni Trapattoni, no Stuttgart. O jogador acumulou dívidas na casa dos 200 mil euros (R$ 625 mil, na cotação da época) e passou por graves problemas financeiros nos anos seguintes. Em 2020, o lateral leiloou a bola do título da Copa de 1990 para arrecadar fundos no combate à pandemia da covid-19 na Itália.