Igor Coronado chega motivado para defender o Corinthians: 'Não existe momento bom ou ruim'

De volta ao Brasil após 19 anos e sem ter atuado no País profissionalmente, o meia Igor Coronado disse que quando surgiu a oportunidade de jogar no Corinthians não teve dúvidas. "Não tem momento bom, momento ruim. A camisa é pesada e eu quero viver isso", afirmou o jogador que estava no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. "Venho com força total."

O jogador de 31 anos deixou o Brasil aos 12, quando os pais foram trabalhar na Inglaterra. Paranaense de Londrina, Coronado disse que sua família inteira é corintiana e que alguns primos até choraram quando souberam que ele iria jogar pelo clube. Apesar do histórico familiar, a principal contratação do Corinthians para a temporada disse que não torcia para o time quando criança. "Saí muito novo e não tinha apego, mas hoje eu tenho."

Com 127 gols na carreira e experiência em ligas de sete países diferentes, Coronado se classificou com um meia ofensivo que gosta da bola no pé, de criar jogadas e participar do jogo. "Gosto de tocar a bola e buscar espaço", afirmou o reforço, que disse já ter conversado com o técnico António Oliveira sobre como deve atuar. "Ideia dele é me colocar na minha melhor posição, como meia atacante, atuando no meio."

O reforço corintiano foi questionado sobre as declarações de Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, que questionou o tempo que o jogador passou no futebol do mundo árabe. "Respeito a opinião dele, mas estou no Corinthians. Recebi ligação do Matheus (Bachi, filho e auxiliar de Tite) para saber minha situação. Mas estou aqui e estou tranquilo."

Coronado afirmou que vem treinando em dois períodos e que nesta terça-feira se movimentou pela primeira vez com os jogadores do Corinthians. O meia se mostra ansioso para estrear. "Estou pressionando os preparadores. A programação nesta semana ainda prevê treino à parte. A partir de segunda, é 100% com o grupo."

Questionado sobre quando estará 100%, Igor Coronado disse que não vai precisar de muitos jogos para estar bem e atuar 90 minutos. "Depende do dia a dia. 100% só jogando mesmo. No treino, a gente consegue dar aquele 'migué'. Tô com vontade de jogar", enfatizou ele, que até falou sobre a possibilidade de "jogar 5 ou 10 minutos" no domingo.

O Corinthians enfrenta a Ponte Preta, na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Paulista, no domingo, às 20 horas. Antes, na quinta-feira, estreia na Copa do Brasil contra o Cianorte, no estádio Willie Davids, em Maringá (PR).