Pedra no sapato, croata elimina Sabalenka na estreia em Dubai, Swiatek sobre, mas avança

Atual bicampeã do Aberto da Austrália e número 2 do mundo, Aryna Sabalenka é uma das tenistas mais temidas do circuito por causa de seu jogo agressivo. Mas quando a adversária é Donna Vekic, a história muda. Nesta terça-feira, as tenistas se enfrentaram pela oitava vez na história e a croata ganhou o sexto jogo, derrubando a belarussa logo na estreia do WTA 1000 de Dubai com 6/7 (5/7), 6/3 e 6/0.

A rivalidade começou ainda em 2016, em semifinal na Rússia. Então entre as melhores do ranking, Vekic ganhou por 2 a 1, mesmo placar do duelo desta terça, na qual buscou a virada e surpreendeu ao aplicar um pneu no terceiro e decisivo set.

Segunda favorita em Dubai, Sabalenka viu que não teria vida fácil ao perder o serviço logo no terceiro game. Mas mostrou poder de reação ao devolver logo a quebra e depois ao abrir 5 a 3 aproveitando novo break point.

Bastava confirmar o saque para fechar o primeiro set, porém Vekic voltou a quebrar. A parcial acabou no tie-break e a belarussa foi melhor, fechando em 7 a 5 após abrir 6 a 3. O jogo parecia favorável a Sabalenka após ela abrir 2 a 0 na segunda parcial, com uma quebra.

De repente, tudo mudou e nada mais dava certo à segunda do mundo. Vekic virou a parcial para 3 a 2, ainda houve a igualdade, mas com mais três games seguidos, o jogo foi ao terceiro set após 6 a 3. Soberana, a croata aplicou humilhantes 6 a 0.

Vice-campeã em Dubai em 2023, ao perder a final para a checa Barbora Krejcikova, a líder do ranking, Iga Swiatek, também não teve vida fácil em sua estreia diante da americana Sloan Stephens. A polonesa suou muito para avançar com duplo 6/4 em jogo de duas horas.

Em um primeiro set maluco, foram seis quebras seguidas até o 4 a 4. Iga confirmou o serviço após a sequência imprevisível, e fechou aproveitando novo break point. As tenistas voltaram mais concentradas no segundo set, e trocaram pontos até novo 5 a 4, quando mais uma vez a número 1 do mundo quebrou, desta vez para fechar a partida.

Entre outras favoritas, Elena Rybakina contou com abandono de Victoria Azarenka com 1 a 1 em sets, para avançar. A russa fez 6/4, mas depois de perder por 6/2, desistiu por problemas físicos. Coco Gauff, Jelena Ostapenko e Maria Sakkari confirmaram força e ganharam.