Ingressos para Copa América dos Estados Unidos começam a ser vendidos no dia 28 de fevereiro

Os ingressos para a Copa América de 2024 começarão a ser vendidos no dia 28 de fevereiro no site copaamerica.com., revelou os organizadores nesta terça-feira. Estarão disponíveis bilhetes para a fase de grupos, quartas, semifinais e a disputa pelo terceiro lugar. A final não está contemplada neste primeiro lote. A competição será de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos.

O torneio terá 16 seleções, as 10 tradicionais da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e 6 da Confederação da América do Norte, Central e do Caribe de Futebol (Concacaf). Os jogos serão disputados em 14 estádios de 10 estados americanos.

Na primeira fase, as 16 equipes estão divididas em quatro grupos. Argentina, Peru, Chile e Canadá ou Trinidad e Tobago formam o Grupo A. No B estão México, Equador, Venezuela e Jamaica. O C tem Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. O Brasil encabeça o Grupo D, com Colômbia, Paraguai e Costa Rica ou Honduras. Os confrontos que definem os últimos classificados (Canadá x Trinidad e Tobago e Costa Rica x Honduras) acontecem em 23 de março.

A disputa de 2024 será a 48ª edição do torneio. Os Estados Unidos abrigarão a Copa América pela segunda vez (na primeira, em 2016, o Chile foi o vencedor). A Argentina é a atual campeã, com o título de 2021, vencendo o Brasil na final no Maracanã.

O Brasil tem nove conquistas (a última em 2019), seis a menos do que Uruguai e Argentina, os maiores campeões da Copa América. Além das três maiores forças do continente, outras cinco seleções venceram a competição ao menos uma vez: Paraguai, Chile e Peru (duas vezes cada um) e Colômbia e Bolívia (uma).