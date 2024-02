Cruzeiro estreia na Paraíba em busca do 7º título na Copa Brasil em dia com 16 jogos

O Cruzeiro é o maior destaque da rodada de quarta-feira da Copa do Brasil, na qual mais 16 jogos dão sequência na disputa. O maior campeão da história do torneio, com seis troféus conquistados, visita o Souza, na Paraíba. Outros três clubes da elite nacional estarão em campo: Bahia, Atlético-GO e Cuiabá.

Apesar de ser o maior campeão da história, o Cruzeiro tenta sair da fila de títulos, já que a última vez que venceu foi em 2018. De lá para cá, muita coisa mudou. A estreia será contra o Sousa-PB, no estádio Marizão, em Sousa, interior da Paraíba, às 19h15 (horário de Brasília).

Para o duelo, o técnico Nicolás Larcamón terá cinco novidades para escalar o Cruzeiro, em relação a formação que entrou em campo pela última vez no Campeonato Mineiro, quando venceu por 3 a 1 o Democrata, em Governador Valadares. O lateral-esquerdo Marlon, o volante Lucas Romero e o meia Matheus Pereira estão de volta e começam jogando. O também volante Lucas Silva e o atacante Robert também retornam, mas podem começar na reserva.

O Bahia, de olho no inédito título, entra em campo às 20h, em visita ao Moto Club-MA, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). Agora com o investimento do Grupo City, majoritário na SAF, o time baiano promete entrar forte na briga pelo título.

O técnico Rogério Ceni deve mandar a campo o que tem de melhor. A única baixa é o lateral-esquerdo Ryan, que se recupera de um entorse no tornozelo. Por outro lado, o atacante Biel, baixa no clássico do último final de semana contra o Vitória, pelo Campeonato Baiano, está de volta.

Outros dois clubes da elite do Brasileirão também entram em campo: Atlético-GO e Cuiabá. O time goiano encara o União Rondonópolis-MT, no estádio Luthero Lopes, no Mato Grosso, às 21h30. Mesmo horário em que o time mato-grossense joga contra o Real Noroeste-ES, no estádio José Olímpio da Rocha, no interior do Espírito Santo.

O futebol paulista será representado pelo Ituano. O time paulista visita o São Luiz, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí, interior do Rio Grande do Sul, às 20h30. Essa será a sexta participação do clube de Itu na competição.

A Copa do Brasil 2024 será disputada por 92 clubes. Os times que disputarão a primeira fase se enfrentarão em jogo único, com o menos bem colocado no ranking da CBF jogando em casa, mas obrigado a vencer. Em caso de empate, o visitante avança. Só de entrar em campo, as e equipes faturam mais de R$ 1 milhão e quem avançar de fase ainda soma mais R$ 1,5 milhão como premiação.

Confira os jogos desta semana da 1ª fase:

QUARTA-FEIRA

15h30

Real Brasília-DF x São Raimundo-RR

16h

River-PI x Ypiranga-RS

16h30

Manauara-AM x Retrô-PE

19h15

Souza-PB x Cruzeiro-MG

19h30

Treze-PB x ABC-RN

Anápolis-GO x Tombense-MG

Audax-RJ x Portuguesa-RJ

Itabaiana-SE x Brasiliense-DF

Moto Club-MA x Bahia-BA

Independente-AP x Amazonas-AM

São Luiz-RS x Ituano-SP

Costa Rica-MS x América-RN

Capital-TO x Tocantinópolis-TO

21h30

União-MT x Atlético-GO

Rio Branco-AC x CRB-AL

Real Noroeste-ES x Cuiabá

Quinta-feira

20h

Cianorte-PR x Corinthians

Águia-PA x Coritiba