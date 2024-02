Muricy nega interesse do São Paulo na vinda de Di María: 'Ele ganha muito dinheiro'

O sonho da torcida do São Paulo em contar com a habilidade do argentino Di María em 2024 ruiu nesta terça-feira, após o coordenador técnico Muricy Ramalho negar o interesse do clube na contratação do atleta, que atualmente defende o Benfica, de Portugal.

Em entrevista ao canal "Arnaldo e Tironi", no youtube, o ex-treinador são-paulino conversou sobre o planejamento do departamento de futebol neste início de temporada, reconheceu a categoria do meia, mas disse que ele nunca esteve na pauta de contratações.

"A gente nunca falou do Di Maria. Ele está no Benfica, é um jogadoraço, e ganha muito dinheiro. Eu não sei de onde saem essas notícias. A gente já falou de vários (atletas), mas não dele", comentou Muricy.

O atual coordenador técnico chegou a traçar um perfil do veterano jogador de 36 anos e exaltou suas qualidades. "É um baita jogador, com um caráter que caberia bem no nosso time. É bom, disciplinado. Eu não o conheço, mas tenho uma boa impressão."

O suposto interesse ganhou força no noticiário em um momento de oscilação do São Paulo no Campeonato Paulista. O time, que vem de três jogos sem vitória (duas derrotas e um empate), ocupa o terceiro lugar no Grupo D com 14 pontos.

Com uma partida a menos que seus rivais de chave, a equipe do técnico Thiago Carpini está fora da zona de classificação para as quartas de final do Estadual. Novorizontino e São Bernardo lideram (15), enquanto o Botafogo-SP ocupa a lanterna (8).