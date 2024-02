Torcida esgota ingressos no Morumbis e Santos pede nova cota de bilhetes ao São Paulo

A grande procura da torcida santista por ingressos para o jogo deste domingo, no Morumbis, diante do São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, fez a diretoria do Santos se movimentar no sentido de aumentar a carga de bilhetes para o confronto.

As 38 mil entradas disponíveis já foram comercializadas. Diante desse panorama, o clube tenta, nesta reunião, uma negociação a fim de conseguir viabilizar uma cota extra para receber mais gente no estádio.

Em nota no site oficial, o Santos informa que essa ampliação envolve vários setores do estádio como camarotes e cadeiras cativas. Como esses lugares pertencem a associados do São Paulo, é necessária uma autorização prévia.

Diante da grande procura e da negociação pela liberação de uma cota extra, a diretoria está na expectativa de atingir um público recorde em sua primeira partida em São Paulo na condição de mandante.

Clube que mais pontuou na fase de classificação, o Santos garantiu a vaga às quartas de final da competição por antecipação. Líder isolado do Grupo, a equipe do técnico Fábio Carille contabiliza 19 pontos em nove jogos.

Com a semana livre, o técnico Fábio Carille vem usando os treinamento da semana para ajustar a equipe e também conversa com o departamento médico para saber se poderá contar com os retornos dos meias Giuliano e Cazares para o duelo diante do São Bernardo.