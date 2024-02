Yuri Alberto e Cássio reagem bem às lesões no Corinthians; goleiro pode jogar contra o Cianorte

O torcedor corintiano pode ver Cássio e Yuri Alberto em ação pelo time novamente mais breve que o imaginado após a dupla deixar o clássico com o Palmeiras machucada. Ambos foram a campo para parte do treino desta quarta-feira no CT do Parque Ecológico e o goleiro pode até aparecer no jogo diante do Cianorte, nesta quinta, na estreia da Copa do Brasil. Fará um teste antes da partida.

Cássio sofreu um trauma no quadril direito no jogo diante do Palmeiras, em choque com Rony que gerou sua expulsão. Desde então, vem fazendo tratamento dia e noite para se recuperar. Com fama de "fominha", o camisa 12 treinou parcialmente com o grupo na última atividade antes da estreia na Copa do Brasil e viajou com o grupo para Maringá, local da partida.

Já Yuri Alberto, que fraturou uma costela, não deve ficar afastado as quatro semanas previstas após levar uma joelhada do zagueiro Murilo. Nesta quarta, o atacante realizou o aquecimento com o grupo e até participou da roda de bobinho, dando esperanças de que antecipará a volta.

Seu concorrente de posição, Pedro Raul foi outro a aprimorar a recuperação. O centroavante iniciou a fase de transição após tratamento da lesão no músculo posterior da coxa direita e pode até retornar antes.

Para encarar o Cianorte, de quem levou 3 a 0 na única visita da Copa do Brasil - depois devolveu o resultado com goleada de 5 a 1 no Pacaembu -, o Corinthians realizou um treinamento tático antes de embarcar para Maringá. O jogo será às 20 horas no Estádio Willie Davids.

Sem Yuri Alberto e Pedro Raul, António Oliveira deve deslocar Romero para centroavante, abrindo espaço na ponta-esquerda, onde tem tudo para utilizar o recém-contratado Pedro Henrique. O técnico português ainda fará novas mudanças. Fagner deve ser o lateral-direito após deixar o clássico no intervalo com dores no pescoço. Hugo pode aparecer na esquerda, com Maycon retornando no meio.