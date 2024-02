Liverpool leva susto, bate o Luton de virada, e amplia vantagem na liderança do Inglês

Depois de sofrer por 45 minutos, o Liverpool conseguiu dar a volta por cima nesta quarta-feira, ao golear o Luton Town, de virada, por 4 a 1, no Anfield, pelo Campeonato Inglês. Após encerrar o primeiro tempo em desvantagem, o time do técnico Jürgen Klopp marcou quatro vezes na segunda etapa e voltou a se isolar na liderança da competição.

Pressionado pela vitória do Manchester City, o Liverpool confirmou o seu favoritismo, chegou aos 60 pontos e voltou a abrir vantagem de quatro pontos para o segundo colocado no torneio. Já o Luton perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento. Com 20 pontos,a equipe só está à frente do Burnley e do Sheffield United na classificação

O Liverpool volta a campo pela competição no próximo final de semana. No sábado, o compromisso é diante do Nottingham Forest, fora de casa. No mesmo dia, o Luton vai contar com o apoio de sua torcida para enfrentar o Aston Villa.

Franco favorito para o confronto, o Liverpool mostrou o seu cartão de visitas com Luis Diaz que perdeu duas chances antes dos dez minutos. Pressionado pelos donos da casa, o Luton foi cirúrgico em sua primeira chance e, aos 11 minutos, calou o estádio rival.

Após uma boa troca de passes pelo lado esquerdo, Chong entrou na área inimiga, foi no fundo, e cruzou forte. Kelleher não conseguiu segurar e deu rebote. O lateral Ogbene acompanhou a jogada pelo lado direito e, sem marcação, cabeceou para o gol vazio: 1 a 0 para o Luton e silêncio nas arquibancadas..

O Liverpool continuou com o domínio do jogo, buscou a movimentação no ataque para achar espaços, mas pouco ameaçou. Apesar da imposição sobre o adversário, os donos da casa falharam muito no momento de finalizar a gol.

Gakpo bem que tentou fazer a sua parte, mas em seu lance mais perigoso, chutou por cima do gol. Luis Diaz também deu trabalho à defesa rival, mas a boa marcação do Luton ofuscou o seu desempenho na primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, a torcida fez a parte dela e inflamou o Liverpool. Jogando praticamente no campo do adversário, o gol de empate não demorou a sair. Em uma cobrança de escanteio da direita, Mac Allister cruzou no primeiro pau. Van Djik entrou na corrida e cabeceou no canto para empatar aos 10 minutos.

A virada veio quase na sequência. Em nova jogada de bola aérea, Gakpo foi mais rápido que a marcação e, também de cabeça, voltou a estufar a rede para fazer 2 a 1, aos 13 minutos.

Atordoado, o Luton esteve perto de tomar uma goleada. Com um ritmo intenso, o Liverpool empilhou chances e só parou na excelente atuação do goleiro Kaminski, que passou a fazer milagre para segurar o ataque adversário.

O golpe de misericórdia veio em um golaço de Luis Diaz. O atacante recebeu a bola com liberdade e entrou na área. Iludiu o marcador com um belo drible e chutou forte para fazer 3 a 1.

O Luton até foi ao ataque, perdeu duas boas chances, mas desorganizado, acabou tomando mais um gol. Após erro da defesa, Elliott ficou com a sobra na área e bateu para fazer 4 a 1 e decretar a goleada no finalzinho.