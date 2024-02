Botafogo demite Tiago Nunes e anúncio da venda de Victor Sá para o Krasnodar irrita a torcida

Um dia após lamentar sofrer o gol do empate por 1 a 1 do Aurora, pela fase prévia da Copa Libertadores, aos 50 minutos do segundo tempo, os dirigentes do Botafogo perderam a paciência com o técnico Tiago Nunes e anunciaram sua demissão. O clube ainda oficializou a negociação do atacante Victor Sá com o Krasnodar, da Rússia, irritando a torcida.

"O Botafogo informa que Tiago Nunes não é mais o técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças do clube na manhã desta quinta-feira, foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo comandante para liderar a equipe nos desafios da temporada", oficializou o Botafogo.

Tiago Nunes vinha com a imagem desgastada no clube pelo fato de não conseguir dar rendimento ao remodelado elenco. Ainda se indispôs com o grupo de atletas ao dizer em coletiva após a derrota por 4 a 2 para o Vasco que alguns jogadores tinham pedido para "ter uma sequência fora do time." Mesmo postando um vídeo para se explicar, o treinador viu a relação ruir de vez.

Para piorar a situação, com a equipe fora da zona de classificação às semifinais da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, ceder o empate ao frágil Aurora foi a gota d'água para a indignada diretoria, que usou da diplomacia para agradecer ao treinador pelos serviços prestados.

"O Botafogo agradece Tiago Nunes e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios. Apesar da dedicação e trabalho realizado no dia a dia, os resultados apresentados não foram esperados", afirmou. "O auxiliar técnico permanente do Botafogo, Fabio Mathias, assume interinamente e inicia as suas atividades no posto no treino desta sexta-feira. Mathias estará na beira do campo na partida contra o Audax Rio, no Nilton Santos, válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca."

VICTOR SÁ TAMBÉM DE SAÍDA

Muitos torcedores comemoraram a demissão do técnico, mas a revolta foi geral com o anúncio da venda de Victor Sá. "O Botafogo concluiu na manhã desta quinta-feira a venda definitiva do atleta Victor Sá para o Krasnodar, da Rússia. Com a negociação, o Glorioso irá manter 20% dos direitos econômicos", divulgou o Botafogo.

O clube explicou que a decisão de sair partiu do atacante, mas não convenceu os indignados torcedores. "Sá manifestou o desejo de seguir por um novo desafio profissional e a proposta apresentada pelos russos atendeu as premissas definidas pelo Botafogo", explicou o Botafogo.

Mesmo assim, foram diversas mensagens de reprovação no post do clube anunciando a venda. Ainda mais com Jeffinho machucado. Os indignados botafoguenses não pouparam o clube, dizendo que "o Botafogo está fazendo seu torcedor de trouxa ao liberar o melhor jogador". Alguns disseram que estão com saudades da época anterior à SAF ou mesmo que "as frustrações aumentaram." Muitos veem a negociação como o primeiro passo para a queda na Libertadores.

Uma das primeiras contratações do Botafogo como SAF, Victor Sá chegou ao clube em março de 2022 e caiu nas graças dos torcedores. Foram 94 partidas disputadas pela equipe, com 10 gols e oito assistências. "O clube agradece ao jogador por sua conduta profissional e pela dedicação ao Glorioso."