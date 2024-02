Paulistão faz acordo para transmissão de jogos em Portugal, Turquia, Equador e países da África

A globalização do Campeonato Paulista não para e foi anunciado nesta quinta-feira que o principal Estadual do País atravessará fronteiras mais uma vez, com sua transmissão chegando a seis novos países de três continentes distintos: Equador, Portugal, Turquia, Gana, Angola e Nigéria.

Os novos territórios se unem para receber a cobertura ao vivo do Paulistão que já é visto na Rússia, Sérvia, Croácia, Montenegro, Eslovênia, Bósnia Herzegovina e Macedônia do Norte, além de países africanos como Argélia e Marrocos.

"A 1190 Sports, companhia global dedicada à gestão e comercialização de direitos esportivos de transmissão, imagem e distribuição, anuncia que a exibição dos jogos do Paulistão no exterior segue crescendo pelo terceiro ano consecutivo graças a acordos de distribuição recentemente firmados pela empresa na América do Sul, Europa e África", explicou a empresa responsável por negociar os direitos de transmissão.

"A principal competição estadual do País já é uma atração consolidada tanto para brasileiros que emigraram como também para a crescente legião de estrangeiros interessados no futebol da terra do chamado 'jogo bonito'", explicou a 1190 Sports.

Com muitos de seus astros nos clubes paulistas, casos de Arboleda (São Paulo), Félix Torres e Diego Palacios (Corinthians) e Cazares (Santos), o Equador poderá acompanhar as partidas ao vivo pelo El Canal de Fútbol, graças a um acordo com a agência HAC Media. As narrações serão em espanhol.

Na Europa, a 1190 Sports fez acordo com a D-Smart, da Turquia, levando partidas com transmissão em turco e também em inglês. Para Portugal, o acerto foi com o Canal 11. Já o continente africano terá transmissões em inglês para Nigéria e Gana para os assinantes do Sporty, enquanto Angola receberá partidas com transmissão em português pela Rede Girassol.

"Estamos muito satisfeitos em mais uma vez levar o Paulistão ao público no exterior. O torneio reúne clubes reconhecidos internacionalmente, seja pela expressiva quantidade de títulos, seja pela capacidade de revelar grandes talentos. Trata-se do campeonato regional mais importante do país, um evento imprevisível em que times do interior costumam pregar peças nos grandes da capital", afirma Leonardo Caetano, Country Manager da 1190 Sports Brasil.