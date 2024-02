Iga Swiatek passa fácil por chinesa no WTA 1000 de Dubai e se aproxima de 2º título seguido

Iga Swiatek continua empilhando vitórias em 2024. Após eliminação precoce na terceira rodada do Aberto da Austrália, a líder do ranking vem em sequência de sete triunfos no Oriente Médio. Nesta quinta-feira, superou a chinesa Qinwen Zheng por fáceis 6/3 e 6/2 para avançar à semifinal do WTA 1000 de Dubai. A polonesa já vinha do título em Doha e pode erguer o segundo troféu seguido.

Curiosamente, todas as vitórias de Swiatek foram sem perder sets. Em Doha, ainda avançou à decisão sem precisar disputar a semifinal com a checa Karolina Pliskova, que desistiu por problemas físicos. Nas outras seis, fez 2 a 0.

O terceiro jogo em Dubai durou 1h28 e Iga começou de maneira arrasadora, abrindo logo 3 a 0. Com um break point de vantagem, apenas trocou pontos para fechar em 6 a 3. A chinesa equilibrou o segundo set apenas até 2 a 2. Depois, perdeu quatro games seguidos e a partida, com 6 a 2.

O ponto da vitória veio após Iga mandar uma bola na fita, que passou. A chinesa apenas devolveu para o alto e a polonesa finalizou com voleio. Celebrou com punhos cerrados e ovacionada pela torcida.

A adversária na semifinal deste sábado será a russa Anna Kalinskaya, que surpreendeu Cori Gauff, cabeça de chave 3, vencendo de virada por 2/6, 6/4 e 6/2 após 2h15. O jogo que encerrou as quartas de final foi de altos e baixos, com diversas quebras de serviços e 10 duplas faltas.

Terceira favorita, a americana não teve trabalho para fechar o primeiro set, ainda mais pressionando bastante o serviço da russa. Após três quebras, Coco Gauff abriu vantagem com 6 a 2. Mas começou a parcial seguinte perdendo o serviço duas vezes seguidas. Ainda tentou reação com 5 a 2 contra, mas acabou vendo Kalinskaya levar a decisão ao terceiro set com 6 a 4.

Em jogo com impressionantes 28 break points (11 aproveitados), a russa começou o set decisivo quebrando o serviço. Gauff não se encontrou mais na partida e novamente perdeu o saque, ficando em desvantagem de 4 a 1. Kalinskaya aproveitou o primeiro match point e fechou em 6 a 2, se colocando no caminho de Iga Swiatek.

O outro jogo para definir quem estará na final de sábado será entre Jasmine Paolini, algoz da brasileira Bia Haddad, e a romena Sorana Sirstea, que superou a checa Marketa Vondrousova, cabeça 7, em três sets, parciais de 2/6, 7/6 (7/1) e 6/2. Ela tentará frear o bom momento da italiana.

Paolini vem acumulando grandes resultados em Dubai e avançou para sua primeira semifinal em um WTA 1000 da carreira sem necessitar entrar em quadra. Quarta favorita e tentando sua segunda final seguida - perdeu de Iga Swiatek em Doha - a casaque Elena Rybakina abandonou a partida por causa de problema gastrointestinal.