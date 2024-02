Liverpool e Milan vão enfrentar times checos nas oitavas de final da Liga Europa

Principais candidatos ao título da Liga Europa, Liverpool e Milan conheceram nesta sexta-feira seus adversários nas oitavas de final. Ingleses e italianos terão pela frente rivais da República Checa nas duas primeiras semanas de março, em busca da vaga nas quartas de final.

O Liverpool vai duelar com o Sparta Praga, o mais tradicional e dominante do país checo, enquanto o Milan enfrentará o Slavia Praga, rival do Sparta, mas de menor relevância em termos de títulos e conquistas. Ambos os times checos são da capital do país.

O time inglês, portanto, terá o desafio mais complicado pela frente. Ainda mais porque o jogo de ida, na República Checa, será apenas três dias antes da aguardada partida com o Manchester City, pelo Campeonato Inglês. O Liverpool lidera a tabela, com 60 pontos, mas o City, com 56, tem um jogo a menos. Na prática, o clássico poderá encaminhar o título para ambos os times, no próximo mês.

A partida da volta entre ingleses e checos está marcada para o dia 14, na Inglaterra. O Liverpool vai decidir em casa por ter liderado seu grupo na fase anterior aos playoffs da Liga Europa. O mesmo vai acontecer com os seguintes times: Villarreal, Brighton, Rangers, West Ham, Atalanta, Slavia Praga e Bayer Leverkusen.

No caso do Milan, a decisão será na República Checa porque o time italiano veio da Liga dos Campeões, eliminado ainda na fase de grupos. Assim, precisou superar os playoffs da Liga Europa para alcançar as oitavas. Todos os jogos de ida e volta serão nos dias 7 e 14 de março.

Confira abaixo todos os confrontos das oitavas de final:

Sparta Praga x Liverpool

Olympique de Marselha x Villarreal

Roma x Brighton

Benfica x Rangers

Freiburg x West Ham

Sporting x Atalanta

AC Milan x Slavia Praga

Qarabag x Leverkusen