Moradores pedem retirada de estátua de Daniel Alves após condenação por crime sexual na Espanha

Cidadãos da cidade de Juazeiro, na Bahia, requereram a prefeitura, a retirada de uma estátua feita em homenagem ao ex-jogador Daniel Alves, que foi condenado a 4 anos e meio de prisão na última quinta feira (22), após ter estuprado uma mulher em uma boate em Barcelona em dezembro de 2022. Em 2020, a prefeitura, o homenageou com uma estátua, feita pelo artista Léo Santana, na orla da cidade.



Na web, internautas comentaram sobre a retirada da estátua:

“Definitivamente essa estátua precisa ser demolida e removida!” Afirmou um internauta.

“Deveriam ter derrubado já” comentou outro.

“Usar dinheiro público pra fazer estátua pra jogador que não fez nada de relevante pelo país... A vida deve ser excelente por lá”, escreveu outro.



Após cobranças dos moradores de Juazeiro, a prefeitura em nota, informou que está priorizando as necessidades mais imediatas, especialmente em relação ao volume de chuva que afetou a cidade. Acrescentou que esse assunto será abordado em breve, e a administração emitirá um parecer assim que for possível.