Botafogo tenta acabar com má fase no Carioca e pode decretar o rebaixamento do Audax

Em situação complicada na fase preliminar da Copa Libertadores, que culminou com a demissão do técnico Tiago Nunes, e fora da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Para isso, nada melhor do que encarar o lanterna da Taça Guanabara. Neste sábado, mesmo jogando como visitante, o time alvinegro duela contra o Audax, no Engenhão, às 16h.

Para voltar à zona de classificação, o Botafogo precisa vencer e ainda contar com um tropeço do Vasco contra o Volta Redonda. Atualmente, tem 14 pontos na quinta colocação, enquanto o rival vem logo acima, em quarto com 16.

A direção optou pela saída de Tiago Nunes após o empate por 1 a 1 com o Aurora, quarta-feira, na Bolívia. Agora terá que vencer o segundo jogo, no Engenhão, quarta-feira, para avançar à terceira fase, a última antes da etapa de grupos.

Técnico interino do clube, Fábio Matias assumiu o comando ficará no cargo até a chegada de um novo comandante. Ele terá que lidar com uma série de desfalques para definir o Botafogo. A primeira baixa é o atacante Victor Sá, vendido para o Krasnodar, da Rússia.

Machucados, o goleiro John, lateral-esquerdo Marçal, o zagueiro Pablo, o meia Jacob Montes e os atacantes Jeffinho e Luiz Henrique estão fora. Assim como o volante Tchê Tchê, que está suspenso pelo terceiro amarelo, e é outro que não vai atuar. O atacante Janderson, por outro lado, volta a ficar à disposição.

O Audax vive uma situação completamente diferente e está virtualmente rebaixado. Em nove jogos disputados, foram nove derrotas e nenhum ponto somado. Tanto que para seguir vivo nesta rodada, terá que vencer e ainda contar com um tropeço do Bangu, que tem cinco pontos e é outro time que tem chance de descenso. Só o 12º colocado será rebaixado.

Do outro lado, o técnico Luciano Quadros também tem desfalques para armar o frágil Audax. O comandante não poderá contar com o zagueiro João Victor e o volante Romarinho, ambos suspensos. Marcos Arthur e Ramon vão começar jogando.

FICHA TÉCNICA

AUDAX X BOTAFOGO

AUDAX - Anderson Max; Arlen, Igor Silva, Marcos Arthur e Paulo Victor; Ramon, Vinícius Matheus e Fellipe Resende; Edilson, Fabinho Polhão e Acácio. Técnico: Luciano Quadros.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Eduardo e Savarino; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias (interino).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia.

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).