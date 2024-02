Inter de Limeira busca a reabilitação diante do Santo André, lanterna e sem vencer no Paulistão

Depois de cinco jogos invicta, a Inter de Limeira foi derrotada na última rodada e agora busca a reabilitação no Campeonato Paulista. Neste sábado, às 18h, visita o Santo André, lanterna geral e único time que ainda não venceu na competição. A partida, válida pela décima e antepenúltima rodada da primeira fase, será realizada no estádio Bruno José Daniel, no ABC.

O Santo André está em situação delicada. Único time que ainda não venceu, acumula quatro empates e cinco derrotas, a última delas diante do São Bernardo, por 1 a 0. Com quatro pontos, está na quarta e última colocação do Grupo A, atrás de Santos (19), Portuguesa (7) e Ituano (6). Na classificação geral, que define os dois rebaixados, está na lanterna (16º).

Algo que pode motivar o time do ABC é que ainda tem chances reais de classificação porque os adversários não se distanciaram no grupo. Além disso, três dos quatro pontos até agora foram conquistados em casa, onde acumula três empates e uma derrota. O técnico Márcio Fernandes terá dois desfalques importantes. O lateral-direito Júnior Caiçara foi expulso diante do São Bernardo e cumpre suspensão. David, que entrou durante a última partida, deve ser titular. O volante Dudu Vieira é outra baixa por suspensão, mas pelo terceiro cartão amarelo. Sousa e Zé Mateus aparecem como opções.

A Inter de Limeira vinha de quatro vitórias seguidas até perder para o Água Santa por 2 a 1 fora de casa. Assim, permaneceu com 13 pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo C, que ainda tem Red Bull Bragantino (15), Mirassol (14) e Corinthians (10). O time de Limeira tem um jogo a menos, pela quinta rodada, diante do São Paulo.

Assim como o adversário, o técnico Júnior Rocha precisará mexer na escalação da Inter por conta de suspensão. O meia Gustavo Bochecha levou o terceiro cartão amarelo e está fora, sendo o único desfalque. O volante Lima e o meia Albano são os favoritos para assumirem a vaga, dependendo do estilo de jogo que o comandante quiser utilizar.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ x INTER DE LIMEIRA

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; David, João Victor, Afonso e Igor Fernandes; Wellington Reis, Geovane e Zé Mateus; Bruno Michel, Lohan e Richard. Técnico: Márcio Fernandes.

INTER DE LIMEIRA - Jonathan; Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Lucas Buchecha e Albano; Éverton Brito, Andrew e Quirino. Técnico: Júnior Rocha.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

HORÁRIO - 18 horas.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).