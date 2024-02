Russell é otimista com novo carro da Mercedes, mas diz que Red Bull segue favorita na Fórmula 1

Após os testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, o piloto inglês George Russell afirmou que o novo carro da Mercedes, o W15, não é a "diva" que foi nos últimos anos, que parecia que iria "morder" a cada curva, mas ressaltou que a Red Bull segue a favorita para o título.

"O W15 não é a diva que foi nos últimos dois anos", afirmou Russell, que foi o segundo mais rápido no terceiro dia de testes no Bahrein, atrás da Ferrari de Charles Leclerc. "O carro do ano passado foi realmente desafiador de dirigir. Não tínhamos confiança nele. Parecia que iria nos morder em cada curva."

Apesar dos problemas, a Mercedes terminou o Mundial de Construtores de 2023 na segunda posição, bem distante da Red Bull (860 pontos contra 409). Entre os pilotos, Lewis Hamilton foi o terceiro, e Russell, o oitavo. Max Verstappen, da Red Bull, venceu com folgas.

O piloto da Mercedes expressou otimismo sobre a evolução da escuderia, mas afirmou que a Red Bull será a equipe a ser batida na temporada de 2024. "Não há como esconder que nossos concorrentes também fizeram um excelente trabalho. A Red Bull é, sem dúvida, a favorita."

Russell afirmou que a plataforma atual da Mercedes é "muito melhor" e que o W15 é "mais agradável de pilotar". "Agora temos um carro no qual o pessoal da aerodinâmica pode ir e se concentrar sobre isso. No passado, o que quer que fizéssemos aerodinamicamente, havia problemas subjacentes."

O Grande Prêmio do Bahrein, que abre a temporada de 2024 da F-1, acontece no mesmo local dos treinos da pré-temporada, no dia 2 de março. Os treinos livres começam no dia 29.