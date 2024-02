Douglas Luiz faz 2 gols, e Aston Villa volta a vencer em casa

O Aston Villa voltou a vencer em seu estádio depois de três derrotas consecutivas. Com dois gols do brasileiro Douglas Luiz, o time do técnico Unai Emery venceu o Nottingham Forest por 4 a 2 neste sábado pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.

Quarto colocado no campeonato, com 52 pontos, o Aston Villa havia perdido do Newcastle (1 a 3) e do Manchester United (1 a 2), pelo Inglês, e do Chelsea (1 a 3), pela Copa da Inglaterra, no Villa Park, antes de se reabilitar neste sábado. A sequência negativa colocou fim a uma invencibilidade de 17 jogos em casa no Campeonato Inglês.

O início do jogo deu a impressão de que o Aston Villa venceria de maneira tranquila. Logo aos 4 minutos do segundo tempo, Bailey vai à linha de fundo e cruza para Watkins completar sem dificuldade.

O time da casa aproveitou os espaços deixados pelo rival e acumulava chances. Aos 29 minutos, Douglas Luiz aproveitou passe de Ramsey e, dentro da área, bateu no canto esquerdo do goleiro para fazer 2 a 0. O brasileiro voltou a marcar, desta vez de cabeça, após levantamento perfeito de McGinn.

O Nottingham Forest conseguiu diminuir já nos acréscimos do primeiro tempo, com uma cabeçada de Niakhate. O time visitante assustou o Aston Villa aos 3 minutos do segundo tempo. Gibbs-White recebeu livre, já dentro da área, e não teve problemas para fazer 3 a 2.

O alívio do Aston Villa veio após uma saída errada do Nottingham Forest. A bola sobrou para Bailey, que manteve a calma e finalizou dentro da área para fazer 4 a 2. Após sofrer o quatro gol, o Nottingham Forest até tentava avançar, mas sem contundência.

Na próxima rodada do Inglês, o Aston Villa enfrenta o Luton Town, que está na zona de rebaixamento, e o Nottingham Forest, 16º do campeonato com 24 pontos, joga com o líder Liverpool. Os dois jogos são no sábado.

Em outra partida de destaque do Campeonato Inglês neste sábado, o Manchester United perdeu em casa para o Fulham por 2 a 1, com um final agitado e gol nos acréscimos.

Os visitantes saíram na frente com Calvin Bassey aos 20 minutos do segundo tempo, e o United só conseguiu o empate aos 44 minutos, com Harry Maguire. A posição do zagueiro era duvidosa, e o gol só foi validado após intervenção do VAR. Em um contra-ataque, Traore conseguiu um passe preciso para Iwobi, que marcou o gol da vitória do Fulham.

O resultado encerrou uma série de quatro vitórias seguidas do Manchester United no Inglês. O time ocupa a sexta posição com 44 pontos e vê a chance de se classificar para a Liga dos Campeões mais distante. Na próxima rodada, enfrenta o Manchester City, no domingo. O Fulham está no meio da tabela: com 32 pontos é o 12º colocado. Seu próximo rival será o Brighton, no sábado.

Demais resultados deste sábado: Brighton 1x1 Everton; Crystal Palace 3x0 Burnley.