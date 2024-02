Novorizontino vence Água Santa e fica mais perto da classificação no Paulistão

O Novorizontino deu mais um passo importante rumo à classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Neste sábado, na abertura da 10ª rodada, confirmou a segunda vitória seguida ao bater o Água Santa, por 1 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), e continua isolado na liderança do Grupo D. Danilo Barcelos, de pênalti, fez o gol.

Com o resultado, o Novorizontino aparece com 18 pontos, na liderança do Grupo D. São Bernardo, com 15, e São Paulo, com 14, ainda jogam na rodada e seguem na briga pela classificação. De qualquer forma, a partir de agora, o time do interior só depende de suas próprias forças para avançar. Nas duas últimas rodadas, enfrentará Ponte Preta, fora de casa, e a Portuguesa, em casa.

O Água Santa viu sua invencibilidade, que durava duas rodadas, chegar ao fim, e segue estacionado em segundo do Grupo B, com 14 pontos. Para seguir na zona de classificação, terá que torcer por um tropeço da terceira colocada, Ponte Preta, com 13, que encara o Corinthians no domingo, em São Paulo. Nas duas últimas rodadas enfrentará São Bernardo e Corinthians.

O primeiro tempo em Novo Horizonte foi bastante equilibrado, com os dois times tentando encontrar espaços para chegar com perigo ao gol adversário. O Novorizontino fez o seu gol aos 42 minutos. Depois de uma bola alçada na área, Waguininho foi derrubado por Roger Carvalho na disputa aérea, e após analisar as imagens no VAR, o árbitro marcou pênalti. Danilo Barcelos foi para a cobrança e não desperdiçou.

No segundo tempo, a partida seguiu movimentada. Apesar de ter feito pressão pelo empate, o Água Santa viu o Novorizontino criar as melhores chances da etapa final. Aos 4, Marlon arriscou um chute de fora da área e Ygor Vinhas fez um verdadeiro milagre. O time da casa ainda teve duas chances para ampliar, mas não caprichou nas finalizações.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, dia 3 de março, para a disputa da 11ª rodada. Logo às 16h, o Água Santa visita o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio. Mais tarde, às 17h, o Novorizontino encara a Ponte Preta, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 1 X 0 ÁGUA SANTA

NOVORIZONTINO - Jordi; Willean Lepo (Raul Prata), Rafael Donato (Luisão), Renato e Danilo Barcelos; Reverson, Willian Farias e Marlon; Waguininho (Rodolfo), Fabrício Daniel (Paulo Vitor) e Neto Pessoa (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Alex Silva, Roger Carvalho, Jonnathan e Gabriel Inocêncio (Artur); Kady, Thiaguinho (Léo Sena) e Luan Dias; Bruno Xavier (Ronald), Keké (Neilton) e Júnior Todinho (Bruno Mezenga). Técnico: Bruno Pivetti.

GOL - Danilo Barcelos (pênalti), aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Vitor e Raul Prata (Novorizontino) e Artur, Kady, Roger Carvalho e Ygor Vinhas (Água Santa).

ÁRBITRO - Gabriel Henrique Meira Bispo.

RENDA - R$ 34.300,00.

PÚBLICO - 1.824 pagantes.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).