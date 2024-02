Argentino de 19 anos brilha e Atlético de Madrid cede empate ao Almería no Espanhol

O Atlético de Madrid liderou o placar por duas vezes neste sábado, mas não conseguiu somar os três pontos diante do lanterna Almería, em rodada do Campeonato Espanhol. Os comandados do técnico Diego Simeone fizeram a sua parte no ataque, porém sofreram com o grande futebol exibido pelo jovem argentino Luka Romero, de apenas 19 anos. A partida terminou com 2 a 2 no placar.

O garoto, nascido no México, mas filho de argentinos, marcou os dois gols do time da casa. E foi o grande nome da partida também em razão das demais investidas no ataque ao longo do primeiro tempo e de parte do segundo, antes de ser substituído. O jogador, que já defende a seleção argentina nas categorias de base, pertence ao Milan, mas está emprestado ao Almería.

O resultado manteve o Atlético distante da briga pela liderança da tabela. Em quarto lugar, o time de Simeone tem 52 pontos e está 10 atrás do líder Real Madrid. Já o Almería chegou ao seu nono ponto, na 20ª e última colocação, em situação muito complicado, praticamente rebaixado.

Enfrentando o lanterna da competição, o Atlético não perdeu tempo e partiu para cima nos primeiros segundos de jogo. E abriu o placar logo aos 2 minutos, com Ángel Correa, após boa trama na entrada da área. O forte ritmo foi sustentado até os 20 minutos de jogo, quando o Atlético pareceu cansar.

O time visitante conteve o ímpeto ofensivo e deu ligeira recuada. O Almería aproveitou o momento favorável e buscou a igualdade no placar. Trocando passes com facilidade na intermediária, o meio-campo da casa deixou Luka em posição de finalizar de fora da área: 1 a 1.

O segundo tempo contou com roteiro semelhante. O Atlético acelerou o jogo nos primeiros minutos e voltou a balançar as redes. De Paul investiu com facilidade na área, diante da fraca marcação do rival, e bateu de bico. A bola desviou na marcação e enganou o goleiro Luís Maximiano, aos 11 minutos.

O gol deu nova tranquilidade à equipe de Simeone, que reduziu mais uma vez o ritmo no ataque. Na sequência, acertou bola no travessão, aos 17. Mas o Almería não se abalou. E, no minuto seguinte, empatou mais uma vez o confronto, de novo com Luka, sacramentando o placar.

O empate, apesar de positivo para o lanterna da competição, apresenta mais uma marca negativa para o time. Agora o Almería soma 28 jogos sem vencer no Espanhol, contando ainda o campeonato da temporada passada. A equipe não vence pelo Espanhol desde maio do ano passado.

Mais cedo, Alavés e Mallorca empataram por 1 a 1, neste sábado, na casa do Alavés. Benavidez e Nastasic marcaram os gols da partida. Perto da zona de rebaixamento, o Mallorca é o 16º colocado, com 24 pontos. O Alavés está em 12º lugar, com 29.