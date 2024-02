Arsenal goleia Newcastle e mantém perseguição ao líder Liverpool no Inglês

O Arsenal goleou o Newcastle por 4 a 1, neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Agora em terceiro lugar, com 58 pontos, o time de Londres não deixa o Liverpool disparar na liderança. Já o Newcastle, do meia brasileiro Bruno Guimarães, ficou mais longe da briga pelas primeiras posições e vê ameaçada até a vaga nas competições continentais da próxima temporada europeia.

O resultado manteve a disputa quente no topo da tabela. O Liverpool soma 60 pontos, sendo seguido pelo Manchester City, com 58. O Arsenal tem 58. Todos os times apresentam o mesmo número de jogos neste momento da competição.

Além de se manter próximo do topo da tabela, o Arsenal precisava vencer mesmo pensando na Liga dos Campeões. Na última quarta-feira, o time de Londres foi derrotado pelo Porto no jogo de ida das oitavas de final da com um gol no último minuto do jogo.

O Newcastle vem de altos e baixos nesta temporada. O time foi eliminado em último na fase de grupos da Liga dos Campeões e ocupa apenas a 8ª colocação na tabela do Inglês, com 37 pontos, a sete da primeira posição que dá vaga em uma competição continental.

O histórico do Newcastle no Emirates Stadium não é bom. Desde 2014 o clube não marca um gol contra o Arsenal. Neste contexto, o jogo começou aberto dos dois lados, com Arsenal e Newcastle em intensa disputa no meio-campo, com leve domínio para o time de Londres.

Mais eficiente, o Arsenal abriu o placar aos 17 minutos. Após cobrança de escanteio na área, Gabriel Magalhães subiu sozinho na primeira trave e acertou bela cabeçada. O goleiro evitou o gol, mas rebateu no zagueiro do próprio Newcastle e a bola acabou entrando. A arbitragem anotou como gol contra de Botman.

O Arsenal passou a tomar conta do campo e ampliou aos 23. Jorginho lançou Gabriel Martinelli, que foi até a linha de fundo e cruzou para trás para Havertz só completar para as redes. Os londrinos seguiram encurralando os visitantes, mas com pouca eficiência pelo resto do primeiro tempo.

No segundo tempo, logo aos 2 minutos, Havertz quase ampliou para o Arsenal. No contra-ataque, Anthony Gordon chutou de longe para boa defesa do goleiro.

Com 65% de posse de bola, o Arsenal foi para cima do Newcastle, que se defendeu com Trippier. Os dois times disputavam freneticamente o meio-campo no Emirates, mas os resultados eram improdutivos para ambos, com poucas chances de gol.

Finalmente, aos 20 minutos, Saka aproveitou assistência de Havertz, cortou o marcador dentro da área e bateu colocado de esquerda no gol de Karius.

Logo depois, aos 24, após cobrança de escanteio de Rice, Kiwior desviou na primeira trave e contou com desvio para fazer 4 a 0. Para descontar, aos 38, Daniel Burn cruzou para Joseph Willock cabecear e encerrar um tabu de dez anos do Newcastle sem marcar gols no Emirates.

Na próxima terça-feira, o Arsenal volta a enfrentar o Porto - desta vez no Emirates Stadium - por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Já o Newcastle encara nesta terça-feira o Blackburn pela Copa da Inglaterra.