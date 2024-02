Com brilho de Payet, Vasco bate Volta Redonda e encaminha vaga nas semifinais

O Vasco depende apenas de si para avançar às semifinais do Campeonato Carioca. Jogando em Cariacica (ES), no estádio Kleber Andrade, o time de São Januário contou com o brilho do meia Dimitri Payet para vencer o Volta Redonda por 2 a 1, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, e encaminhar a classificação.

Com o resultado, o Vasco chegou a 19 pontos, se manteve em quarto, e agora precisa apenas vencer a Portuguesa na última rodada ou contar com um tropeço do Botafogo para carimbar o passaporte para as semifinais. A vantagem para o rival, quinto colocado, é de dois. Do outro lado, o Volta Redonda estacionou em nove e ocupa a nona colocação da tabela. A distância para o Madureira, primeiro time na zona de classificação à Taça Rio, é de apenas um ponto.

O principal destaque da partida, mais uma vez, foi o francês Dimitri Payet. O camisa 10 do Vasco foi um maestro em campo, conduzindo a equipe rumo a vitória. O meia francês criou boas jogadas na primeira etapa, inclusive no cruzamento milimétrico para Zé Gabriel, que abriu o placar em Cariacica e no escanteio que acabou no gol de Vegetti.

Mesmo com ambos precisando vencer para conquistarem seus objetivos, a partida começou morna. A primeira boa chance do duelo veio aos 10, quando Payet fez uma linda jogada e serviu David, que tentou duas vezes, mas parou em ambas na defesa adversária.

O Vasco voltou a levar perigo aos 15, quando Payet novamente começou a jogada em passe para Galdames. O volante fez a "parede" para Puma, que chutou e viu Paulo Henrique fazer um milagre, com os pés. Aos 25, o Volta Redonda respondeu com Wellington Silva, que arriscou de longe e Léo Jardim salvou.

Aos 41, Payet cruzou na direção de Galdames, que novamente ajeitou para Pumita. O lateral bateu colocado e Paulo Henrique fez mais uma boa defesa. Porém, pouco depois, a torcida pôde tirar o grito do peito. Aos 45, o francês cobrou falta milimétrica para Zé Gabriel, que de cabeça, mandou para o gol e levou o Vasco em vantagem para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, quem assustou primeiro foi o Volta Redonda. Aos 4, Sanchez ganhou de Puma, cortou para o meio e chutou colocado, em direção ao ângulo, mas Léo Jardim mandou para escanteio, defendendo de mão trocada.

Aos 8, o Vasco respondeu com David, que perdeu mais uma chance. O camisa 7 recebeu na medida de Payet, mas perdeu tempo no domínio e parou em Paulo Henrique. Aos 13, o Volta Redonda quase empatou mais uma vez com Henrique Silva, que arriscou de longe, mas parou em Léo Jardim.

A pressão do Volta Redonda, porém, surtiu efeito. Aos 17, Sanchez cruzou bonito para MV, que antecipou a defesa e deixou tudo igual no placar. A alegria do time visitante não durou muito. Aos 26, Payet cobrou escanteio na cabeça de Sforza, que cabeceou para o chão. A bola perdeu velocidade e chegou em Vegetti, que empurrou para o gol e colocou o time de São Januário novamente em vantagem.

As equipes voltam a campo ainda nesta semana, pela mesma competição, e no mesmo dia. Na terça-feira (27), a partir das 19h15, o Volta Redonda vai até o estádio Joaquim Portugal para encarar o Athletic Club, pela primeira fase da Copa do Brasil. Pouco mais tarde, às 21h30, é a vez do Vasco enfrentar o Marcílio Dias, em Santa Catarina.

Pela Taça Guanabara, ambos jogam a última rodada da primeira fase no próximo domingo, dia 3 de março, em horário ainda indefinido. O Vasco enfrentará a Portuguesa, enquanto o Volta Redonda vai encarar o Nova Iguaçu.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 2 X 1 VOLTA REDONDA

VASCO - Léo Jardim; João Victor (Sforza), Medel e Léo; Puma Rodríguez (Robert Rojas), Zé Gabriel (Rossi), Galdames, Lucas Piton e Payet (Mateus Carvalho); David (Adson) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

VOLTA REDONDA - Paulo Henrique; Wellington Silva (Raphinha), Bruno Barra, Michel e Sanchez; Danrley (Juninho), Henrique Silva (Léo Silva), Robinho (Julio Cesar) e Berguinho (Riquelmo); MV e Ítalo. Técnico: Siston.

GOLS - Zé Gabriel, aos 45 minutos do primeiro tempo, MV, aos 17, e Vegetti, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Gabriel, Puma Rodríguez e Lucas Piton (Vasco); Henrique Silva (Volta Redonda)

CARTÃO VERMELHO - MV (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Felipe da Silva Gonçalves Paludo.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).