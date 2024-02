Zagueiro Titi, do Fortaleza, faz cirurgia e diz que não tem data para retornar

O zagueiro Titi, do Fortaleza, fez uma publicação em suas redes sociais após passar por um processo de retirada de estilhaços de vidro e resquícios de bombas caseiras da região da panturrilha, em decorrência do atentado sofrido ao ônibus da equipe cearense por um grupo de torcedores do Sport, na última quinta-feira. O ataque deixou seis jogadores feridos.

"Estou em casa, resguardado pela família, com as pessoas que amo, pedindo a Deus e Nossa Senhora para que não tenhamos mais situações como essas. E a pergunta que não quer calar: será que tudo isso passará impune?", perguntou o jogador, através da rede social X (antigo Twitter). "Este procedimento me impossibilitará de praticar aquilo que eu amo por um longo período", escreveu.

O zagueiro foi um dos seis jogadores atingidos pelas bombas e estilhados de vidro da janela do ônibus. Além dele, foram feridos o goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o lateral-direito Dudu, o zagueiro Brítez e o volante Lucas Sasha.

O ataque aconteceu após o empate por 1 a 1 com o Sport, em partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Para Marcelo Paz, o ataque feito por torcedores do Sport na saída da Arena Pernambuco, na região metropolitana do Recife, foi uma "tentativa de homicídio". "Aquilo ali foi um crime, uma tentativa de homicídio. Se uma pessoa jogasse uma bomba em um ônibus normal, de linha, ela seria presa. Por que um bandido faz isso com um time de futebol e não é preso? Isso acontece no Brasil inteiro. Chegou a hora de dar um basta nisso."

O ataque ao ônibus, na madrugada de quinta-feira, contou com pedras e até bombas, que destruíram janelas, espalharam estilhaços por todo o veículo, ferindo seis jogadores. Imagens mostravam marcas de sangue em diversos bancos do ônibus. Os jogadores feridos foram o goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez e o volante Lucas Sasha.

Todos foram encaminhados ao Real Hospital Português, no Recife. E receberam alta no início da manhã da última sexta-feira. Eles embarcaram com os demais integrantes da delegação para a capital cearense, onde desembarcaram com curativos na cabeça, braços e pernas.

JOGADORES DO SPORT VESTEM CAMISA DO FORTALEZA

Neste sábado, para a partida contra o Náutico, pelo Campeonato Pernambucano, os jogadores do Sport entraram em campo com a camisa do Fortaleza para demonstrar apoio aos jogadores que ficaram feridos no ataque sofrido pelo ônibus dos cearenses.

Além de subirem para o gramado dos Aflitos com as camisas do Fortaleza, os jogadores carregaram uma faixa com os dizeres: "Nosso maior rival é o crime. Quem ataca o futebol, ataca todos nós".