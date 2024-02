Abel diz que rivais jogam como 'leões' contra Palmeiras e avisa que clube não contratará mais

Em tom leve e bem-humorado, o técnico Abel Ferreira "avisou" os rivais de que o Palmeiras não fará mais contratações durante o Paulistão. O recado, dado neste sábado após a vitória sobre o Mirassol, se deve à boa atuação do adversário, que ganhou elogios do treinador português. Para Abel, os rivais do Palmeiras costumam jogar como "leões" por não serem favoritos e também pela possibilidade de chamarem atenção da direção palmeirense.

"Acho que o Mirassol foi o time que, desde que começamos o Paulistão, o que mais nos trouxe dificuldades. Sei que não tem responsabilidade nenhuma. Vou dizer que não vou contratar mais ninguém, parecem que todos são 'leões' contra o Palmeiras, não precisam dar a vida contra o Palmeiras. Não vamos contratar mais ninguém, fiquem calmos", afirmou, entre risos.

"Os jogadores do Mirassol vão para cima, driblam, e isto tem a ver com a responsabilidade zero. Perder é normal, se ganhar é bônus. Jogam para fazer um contrato se calhar, mas quero já dizer que não vamos contratar mais ninguém... do Paulistão, pelo menos", brincou o português.

As declarações foram acompanhadas por diversos elogios ao Mirassol, que saiu na frente no jogo disputado em Barueri, mas acabou levando a virada, por 3 a 1. "Foi a equipe que mais dificuldades nos criou neste ano até agora", pontuou o treinador palmeirense.

SOLIDARIEDADE AO FORTALEZA

Abel começou a entrevista coletiva se solidarizando ao Fortaleza, que foi alvo de um ataque ao seu ônibus quando deixava a Arena Pernambuco na madrugada de quinta-feira, nos na região metropolitana do Recife. Seis jogadores do clube cearense foram feridos no ataque, que contou com pedras e até bombas caseiras.

"Em primeiro lugar gostaria de manifestar minha solidariedade ao Fortaleza, seus jogadores, seu treinador, a todo o estafe. Quando vi as imagens fiquei realmente assustado. Acho que estes episódios mancham as coisas boas que o futebol brasileiro tem. Só peço, se é que posso pedir algo, é que as entidades responsáveis sejam exemplares (na aplicação das leis)", declarou o treinador do Palmeiras.