Cruzeiro vence Pouso Alegre e garante vaga na semifinal do Mineiro

O Cruzeiro deixou para trás o vexame na Copa do Brasil - foi eliminado pelo modesto Sousa-PB no meio de semana ao perder por 2 a 0 - e garantiu a vaga antecipada às semifinais do Campeonato Mineiro ao ganhar do Pouso Alegre, por 2 a 0, na manhã deste domingo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Faltando uma rodada para o fim da primeira fase, o Cruzeiro chegou aos 16 pontos e, na liderança do Grupo A, não pode mais ser alcançado por Itabirito e Ipatinga. O vice-líder Tombense, com 15 pontos, no momento está classificado como melhor segundo colocado dos três grupos.

O primeiro tempo foi de um time só. Querendo dar uma resposta ao torcedor depois da eliminação precoce na Copa do Brasil, o Cruzeiro dominou o Pouso Alegre. Foram duas boas oportunidades e uma bola na trave antes de abrir o placar aos 29 minutos.

A bola cruzada na área do Pouso Alegre passou por todo mundo e encontrou William, que dominou no peito e, mesmo sem ângulo, chutou forte. Mais tranquilo, o Cruzeiro continuou em cima e ampliou aos 40 minutos, quando Dinenno aproveitou cruzamento de William e completou de peixinho.

No começo do segundo tempo, Matheus Pereira foi derrubado dentro da área por Chester e o árbitro assinalou pênalti. O próprio camisa 10 foi para a cobrança, mas bateu mal e viu Thiago Braga defender. Na sequência, o meia celeste desperdiçou mais uma grande oportunidade.

A pressão celeste continuou. Zé Ivaldo soltou a bomba de fora da área e a bola explodiu no travessão. O placar só não foi mais elástico porque Thiago Braga fez grandes defesas em chutes de Robert e Mateus Vital.

Na rodada final, que será realizada completa no próximo sábado, às 16h30, o Cruzeiro recebe o Uberlândia, no Mineirão, e o Pouso Alegre visita o Patrocinense, no Pedro Alves do Nascimento.

FICHA TÉCNICA

POUSO ALEGRE 0 X 2 CRUZEIRO

POUSO ALEGRE - Thiago Braga; Felipe Moreira (João Henrique), Alex Alves, Lucas Mufalo (Fillipy) e Vinício; Magno, Henrique Rocha (Henrique) e Léo Príncipe (Chester); Lucas Nathan, Gabriel Neto e Cristian Bauer (Paulo Henrique). Técnico: Gustavo Brancão.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Villalba); Lucas Romero (Machado), Lucas Silva (Cifuentes) e Matheus Pereira; Rafael Elias (Robert), Dinenno e Arthur Gomes (Mateus Vital). Técnico: Nicolás Larcamón.

GOLS - William, aos 29, e Dinenno, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Mufalo e Vinício (Pouso Alegre)

ÁRBITRO - Ronei Cândido Alves

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)