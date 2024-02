Milan pressiona no segundo tempo, mas não sai do empate com a Atalanta

O Milan protagonizou um empate amargo de 1 a 1 com a Atalanta neste domingo, no San Siro, em Milão, pelo Campeonato Italiano. O empate deixa o time rossonero na terceira posição na tabela, com 53 pontos. A Atalanta está em quinto, com 46.

O Milan não deixou a Atalanta respirar e abriu o placar logo aos 3 minutos, com Rafael Leão. O atacante português arrancou pela esquerda, passou por Holm e Scalvini e chutou de pé direito no gol de Carnesecchi. Ele não marcava no Campeonato Italiano desde o final de setembro contra o Verona.

Aos 9 minutos, O português continuou dando show com um passe de calcanhar, para deleite da torcida rossonera.

A Atalanta não se intimidou e foi para cima, respondendo com um voleio de pé direito de Holm de fora da área. Maignan defendeu. Aos 40, a pressão fez efeito e foi marcado pênalti para a equipe visitante por falta de Giroud sobre Holm: cobrança perfeita de Koopmeiners. Foi seu 10º gol na temporada, sendo oito no Italiano.

Aos 10 minutos do segundo tempo, mais uma boa jogada de Leão, que desvia da marcação no meio-campo e tenta passar para Théo, mas o cruzamento é bloqueado.

Mesmo em controle do jogo, o Milan não conseguia superar a marcação da Atalanta, que apostava nos contra-ataques. Aos 16, grande chance para os milanistas. Calábria recebeu passe de Bennacer, mas foi bloqueado por Carnesecchi.

Em pressão do Milan aos 25 minutos, Leão passou para Pulisic. O ex-jogador do Chelsea finalizou com o pé esquerdo e mandou de raspão na trave.

Aos 32, Loftus-Cheek chutou com o pé direito a 20 metros do gol, mas Carnesecchi voltou a defender ao bloquear a bola com as mãos. A Atalanta parecia satisfeita com o empate e não atacava. O Milan seguia na pressão: Leão chutou, Carnesecchi defendeu e no rebote Kolasinac parou chute de pé esquerdo de Giroud na linha do gol. Mas ele estava impedido.

Os milanistas voltam a campo na próxima sexta, quando enfrentam a Lazio, às 16h45. A Atalanta encara a Inter fora de casa nesta quarta, às 16h45.

NAPOLI TAMBÉM EMPATA

O Napoli foi à Sardegna Arena, em Cagliari, e empatou em 1 a 1 com o time da casa. Com o novo tropeço, o atual campeão perdeu a chance de se aproximar das primeiras colocações. Está em nono lugar, com 37 pontos.

O Cagliari pressionou os napolitanos desde o início da partida, especialmente com Luvumbo. Mas aos 20 minutos do segundo tempo, Osihmen recebeu cruzamento da direita e cabeceou para marcar o gol do Napoli.

Os donos da casa tiveram de sair e deixaram espaço para Osihmen perder um gol incrível, chutando duas vezes na trave. Até que nos acréscimos, Luvumbo empatou para o Cagliari.

Na próxima partida, o Napoli pega o Sassuolo fora de casa na quarta-feira, às 14h. O Cagliari encara o Empoli também fora de casa no próximo domingo, às 11h.