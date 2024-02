Jokic faz história e comanda vitória do Denver Nuggets diante dos Warriors na NBA

Em uma fase espetacular, o pivô Nikola Jokic mais uma vez fez a diferença em quadra e comandou a vitória do atual campeão Denver Nuggets sobre o Golden State Warriors por 119 a 103, na madrugada desta segunda-feira, pela rodada da NBA. No triunfo, os números individuais mostram a força da sua atuação: cestinha do confronto com 32 pontos, ele ainda pegou 16 rebotes e serviu os companheiros com 16 assistências.

No esperado confronto com Stephen Curry, ele teve ampla superioridade e ditou o ritmo na casa do adversário. O sérvio converteu 13 de 24 arremessos e segue fazendo história. O pivô se tornou o primeiro jogador da competição a obter 14 ou mais rebotes e 14 ou mais assistências em três confrontos consecutivos.

"Foi um grande jogo e uma bela atuação coletiva. Essas vitórias são importantes para aumentar a confiança. Temos de seguir nesse ritmo para obter mais resultados positivos na nossa campanha", afirmou o jogador que anotou o seu 18º "triple-double" na temporada.

Apesar da performance destacada, Jokic teve um apoio coletivo que ajudou a construir o resultado na parte ofensiva. Jamal Murray, com 27 pontos, e Aaron Gordon, 17, também foram importantes para a vitória.

Pelo lado dos Warriors, Stephen Curry deixou a desejar. Ofuscado pelo sérvio, ele anotou 20 pontos e sequer foi o maior pontuador de seu time. Klay Thompson, com 23, foi quem mais movimentou o placar.

No outro jogo da rodada, o Sacramento Kings visitou o Los Angeles Clippers e triunfou por 123 a 107, freando a campanha do rival. Foi a primeira vez, desde o final de dezembro, que o time da casa sofreu duas derrotas seguidas.

O resultado marcou uma grande atuação de Domantas Sabonis. No duelo, o pivô anotou 17 pontos, pegou 15 rebotes e ainda deu 12 assistências, cravando o seu 20º "triple-double" no ano. Com a mão calibrada, De'Aaron Fox anotou 33 pontos sendo o cestinha da partida.

Quem também brilhou na rodada, que teve 11 partidas, foi o novato Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder. Decisivo na vitória de sua equipe sobre o Houston Rockets por 123 a 110, ele se tornou o primeiro atleta da competição a conseguir 150 bloqueios, 150 assistências e 100 triplos em uma mesma temporada.

Este foi o quinto triunfo seguido da franquia, que contou também, com uma bela atuação de Shai Gilgeous-Alexander. No duelo, ele anotou 36 pontos e sete assistências. Com 29 pontos, oito rebotes e sete passes, Holmgren dividiu com o companheiro a missão de conduzir a equipe a mais uma vitória na NBA.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Philadelphia 76ers 98 x 119 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 123 x 113 Los Angeles Lakers

Indiana Pacers 133 x 111 Dallas Mavericks

Washington Wizards 105 x 114 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 109 x 92 Orlando Magic

Houston Hockets 110 x 123 Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans 106 x 114 Chicago Bulls

Golden State Warriors 103 x 119 Denver Nuggets

Utah Jazz 128 x 109 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 80 x 93 Charlotte Hornets

Los Angeles Clippers 107 x 123 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Indiana Pacers x Toronto Raptors

New York Knicks x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x Miami Heat