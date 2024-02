Rayssa Leal e Filipe Toledo são indicados ao Prêmio Laureus pelo segundo ano seguido

Dois dos maiores expoentes de esportes radicais no Brasil, a skatista e medalhista olímpica Rayssa Leal e o surfista bicampeão mundial Filipe Toledo foram indicados, nesta segunda-feira, em Madri, ao Prêmio Laureus World Sports Awards de melhor atleta de esportes de ação da edição de 2024.

As nomeações de Toledo e Leal para o prêmio foram anunciadas juntamente com estrelas do esporte mundial como o tenista Novak Djokovic, os jogadores de futebol Lionel Messi e Erling Haaland, o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, e a ginasta Simone Biles, entre outros atletas.

A categoria de esportes radicais inclui ainda mais quatro candidatas: a skatista australiana Arisa Trew, a campeã mundial de surfe Caroline Marks, a campeã mundial de BMX Bethany Sriever, e Kirsten Neuschafer, da África do Sul. Ela se tornou a primeira mulher a vencer uma regata solo de volta ao mundo através dos três grandes cabos.

Tony Hawk, membro da Laureus World Sports Academy, e com grande trajetória no skate, falou elogiou os dois brasileiros indicados na modalidade de esportes de ação e a crescente produção de novos atletas.

"O Brasil tem produzido consistentemente alguns dos maiores talentos em esportes de ação. Filipe já foi campeão mundial e a Rayssa está no caminho certo para vencer grandes eventos nos próximos anos. Ela ganhou uma medalha olímpica em Tóquio e é a favorita para o ouro em Paris. Não é de admirar que ela e Filipe tenham sido indicados novamente (ao Prêmio)", afirmou Hawk.

E o ano de 2023 foi mesmo especial para a dupla. Na temporada passada, o surfista de Ubatuba conquistou o seu segundo título mundial consecutivo. Raýssa também brilhou no skate ao ganhar o seu primeiro ouro no Campeonato Mundial de skate de rua em Sharjah.