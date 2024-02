Correção: O que o Corinthians precisa fazer para se classificar no Paulistão? Confira cenários

O texto enviado anteriormente foi cotado, faltando uma parte. Segue versão corrigida:

O Corinthians vive situação para lá de dramática no Campeonato Paulista. A reação do time no Estadual foi freada neste domingo, com a derrota por 1 a 0 para Ponte Preta, na Neo Química Arena, em Itaquera, a primeira sobre o comando de António Oliveira. Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, a equipe do Parque São Jorge necessita de uma combinação de resultados para ter chance de se classificar às quartas de final do Paulistão.

A equipe corintiana está no último lugar do Grupo C, com dez pontos em dez jogos. O Mirassol é o terceiro colocado, com 14, mesma pontuação da Inter de Limeira, segundo colocado por ter um melhor saldo de gols (4 contra 3). O Red Bull Bragantino lidera, com 18. Nesta fase, os dois melhores de cada chave avançam.

Para ter alguma chance de classificação, o Corinthians, inicialmente, precisa torcer para a Inter de Limeira não vencer o jogo atrasado da quinta rodada que tem com o São Paulo, marcado para quarta-feira, às 21h35. A partida teve o seu mando vendido para Brasília e será realizada no Estádio Mané Garrincha. Se bater a equipe tricolor, o time do interior paulista vai somar 17 pontos e não poderá ser mais alcançada pelo Corinthians, que faz no máximo 16. O Corinthians, então, já estaria eliminado.

Mesmo se a Inter de Limeira não vencer o São Paulo, a situação continua difícil para o Corinthians. Na próxima rodada, a penúltima, o time alvinegro precisa derrotar o Santo André, um dos piores do Estadual, e torcer para Mirassol e Inter de Limeira não vencerem Portuguesa e Ituano, respectivamente. Em caso de resultado positivo para qualquer um dos adversários na chave, a equipe corintiana estará eliminada.

Para ter chances na rodada derradeira, a 12ª, o Corinthians precisa que seus adversários no grupo ao menos empatem na penúltima partida desta fase. Neste cenário, os rivais corintiano somariam 15 pontos cada. Assim, o time corintiano precisaria derrotar o Água Santa e torcer para a Inter de Limeira e Mirassol tropeçarem diante de Santos e São Bernardo, respectivamente. Se qualquer um dos dois saírem vitoriosos, o Corinthians está eliminado. Em caso de empate, o time alvinegro igualaria em número de pontos (16) e levaria a melhor no número de vitórias (5 contra 4, da Inter, e 3, do Mirassol).

CORINTHIANS PODE FICAR FORA DA COPA DO BRASIL?

A Copa do Brasil é a competição que mais paga no País. Neste ano, o Santos vive situação de restrição financeira, pelo rebaixamento e por deixar de classificar-se para o torneio. As chances do Corinthians não classificar para a Copa do Brasil 2025 ainda são remotas, mas existem.

Caso a equipe não avance para a próxima fase do Estadual, já não tem a vaga. Se avançar e chegar até a semifinal, a participação no torneio está garantida. Outro cenário é avançar, mas cair nas quartas de final. Nesse caso, é preciso que o Corinthians tenha a melhor campanha entre os eliminados nesta fase.

Classificam-se para a Copa do Brasil pelo Campeonato Paulista todos os semifinalistas mais o time e melhor campanha eliminado nas quartas (quinto colocado geral). São Paulo tem mais uma vaga, conquistada pelo campeão da Copa Paulista, realizada no segundo semestre.

O Corinthians encara o Santo André no sábado, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O time alvinegro faz campanha decepcionante no Estadual, com três vitórias, um empate e seis derrotas. O início ruim levou a diretoria recém-empossada a demitir Mano Menezes. O técnico escolhido para tocar o projeto foi o português António Oliveira, que estava no Cuiabá. Em cinco partidas do novo comandante, o time corintiano tem três vitórias, um empate e uma derrota.